به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه چهارشنبه در نشستی با اعضای خانه کارگر استان سمنان در محل این این مرکز، بابیان اینکه برخی تصمیمات خوب دولت به علت نبود منابع مالی اجرایی نشده است، ابراز داشت: بعضاً در درون دولت تصمیمات خوبی اتخاذ می‌شود اما محدودیت منابع مانع از به نتیجه رسیدن مطلوب این برنامه‌ریزی‌ها خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه محدودیت منابع، دولت را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند، اضافه کرد: این امر نه تنها بدنه دولت بلکه موجب ایجاد معضلاتی نیز برای صاحبان سرمایه و بخش خصوصی نیز می‌شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه اکثر مشکلات امروز کشور نیز ریشه در جنگ اقتصادی دارد، ابراز داشت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی به‌صراحت اعلام کردند که در جنگ اقتصادی با ما قرار دارند اما از سوی دیگر می‌توان با وحدت و همدلی و تکیه‌بر ارزش‌ها و منابع درون در این جنگ پیروز شد.

آشناگر بابیان اینکه همه توجه دولت و تصمیم‌گیران باید به سمت رفع مشکلات بخش کارگری باشد، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت شاغل استان سمنان بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند که می‌بایست با حمایت کارگران و صاحبان سرمایه بحران جنگ اقتصادی را پشت سر گذاشت.

وی بابیان اینکه مدت بسیار زیادی است که با تشکل خانه کارگر در کشور آشنایی داشته و بیشترین تعامل را با اعضای خانه کارگری داشته‌ام، اضافه کرد: خانه کارگر علی‌رغم تمامی مشکلاتی که بر سر راه آن‌ها وجود داشت، در بحث تصمیم‌گیری‌ها، بسیار مطلوب عمل کرده است.