شاخص مطالبه گری مجلس خبرگان تقویت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از اختتامیه ششمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری که عصر امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران، ابراز امیدواری کرد که با طرح مسائل و مشکلات معیشتی مردم از جانب وزیر اقتصاد در دولت و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر در این خصوص گام‌هایی برداشته شود تا بتوانند از زندگی مردم گره گشایی کنند.

وی، مسئله معیشت و سفره مردم را موضوعی بسیار مهم دانست که در سخنان خبرگان ملت و با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد.

نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری گفت: وقت را تمدید کردیم تا این موضوع به صورت کاملاً قانع کننده‌ای برای اعضای خبرگان مطرح شود و حدود ۱۵ نفر از خبرگان صحبت کردند و وزیر اقتصاد نیز مطالب را یادداشت کرد تا در هیئت دولت مطرح کند.

آیت الله رئیسی افزود: از این منظر که اجلاس خبرگان به یکی از دغدغه‌های بسیار مهم کنونی مردم یعنی دغدغه سفره آنان پرداخت، موضوعی بسیار مهم و قابل توجه بود.

وی گفت: اعضای خبرگان علمای بلاد و پناه مردم هستند و از مشکلات آنان اعم از بیکاری، فقر و گرانی‌ها آگاهی دارند و آن را درک می‌کنند و با حساسیت و دغدغه مندی آن را پیگیری کردند.

نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری همچنین بیانیه گام دوم انقلاب را که رهبر معظم انقلاب با تعیین راهبردهای بسیار روشن به عنوان چشم اندازی همه جانبه برای نظام مشخص کردند از دیگر مباحث مهم مطرح در این اجلاس برشمرد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: پرداختن به این بیانیه در ابعاد مختلف آن در اجلاس از این سنخ، ضروری است تا همه بدانند حرکت شأن را بر اساس این راهبرد تنظیم کنند.

وی همچنین درباره اینکه مجلس خبرگان به چه اندازه مطالبه گر شده است؟، گفت: این شاخص در دوره‌های اخیر اجلاس خبرگان خیلی تقویت شده و از نظر جنبه مطالبه گری که رهبر معظم انقلاب به عنوان وظیفه خبرگان تعیین فرمودند مد نظر قرار گرفته است.

نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری افزود: سازوکارهایی هم برای این کار در کمیسیون‌های مجلس خبرگان به ویژه کمیسیون سیاسی، اجتماعی فراهم شده است که در هر جلسه با دعوت از مدیران کشور مسائل را پیگیری می‌کنند.

آیت الله رئیسی گفت: در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز مسائل و مشکلات مردم مطرح می‌شود و اکنون کسی نمی‌تواند در خصوص مشکلات مردم احساس دغدغه نکند.

وی تاکید کرد: این نهاد به عنوان مجلسی که متشکل از نمایندگان مردم است در این خصوص دغدغه دارد و تا حدی که وظایفش ایجاب کند مسائل را پیگیری می‌کند.

نایب رئیس مجلس خبرگان گفت: البته شکل کار مجلس خبرگان رهبری مانند مجلس شورای اسلامی نیست، زیرا در آن مجلس طرح سوال و استیضاح مطرح و سازوکارش با مجلس خبرگان تفاوت دارد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مجلس خبرگان مانند مجلس شورای اسلامی امکان طرح سوال و استیضاح ندارد، گفت: با این حال موضوع مطالبه گری، طبعاً از جنس کار خبرگان است که در اجلاس اخیر نیز آن را پیگیری کرد.