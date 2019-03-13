برایان هوک: درآمد ایران ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در نشستی مربوط به نفت در تگزاس ضمن ادعای اثرگذار بودن تحریم‌ها علیه ایران، ادعا کرد که این تحریم‌ها باعث کاهش شدید صادرات نفت ایران شده است.

هوک در نشست مذکور همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت: از سال ۲۰۱۷، درآمد ایران ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ۱.۵ میلیون بشکه نفت روزانه ایران از بازار جهانی حذف شده است.

سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی مطرح شده که پیش از این نیز وزیرخارجه آمریکا در همین نشست مدعی شده بود که ایران از صادرات انرژی برای اعمال نفوذ در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند و آمریکا در تلاش است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند.