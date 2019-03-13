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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۵۳

برایان هوک: درآمد ایران ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است!

برایان هوک: درآمد ایران ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است!

نماینده ویژه امریکا در امور ایران مدعی شده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث کاهش شدید صادرات نفت این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در نشستی مربوط به نفت در تگزاس ضمن ادعای اثرگذار بودن تحریم‌ها علیه ایران، ادعا کرد که این تحریم‌ها باعث کاهش شدید صادرات نفت ایران شده است.

هوک در نشست مذکور همچنین در ادامه ادعاهای خود گفت: از سال ۲۰۱۷، درآمد ایران ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ۱.۵ میلیون بشکه نفت روزانه ایران از بازار جهانی حذف شده است.

سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی مطرح شده که پیش از این نیز وزیرخارجه آمریکا در همین نشست مدعی شده بود که ایران از صادرات انرژی برای اعمال نفوذ در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند و آمریکا در تلاش است تا فروش نفت ایران را به صفر برساند.

کد مطلب 4567728

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