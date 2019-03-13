شکر ۷۰۰۰ تومانی جفا به مردم است/ ۷۰۰۰ تن شکر وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به بررسی وضعیت بازار در استان کرمان طی امروز، گفت: قیمت شکر در کف بازار کرمان هفت هزار تومان است.

وی گفت: هفت هزار تن شکر وارد استان کرمان شده است که سه هزار و۷۵۰ تن آن برای اسفندماه است.

وی با اشاره به اینکه شکر هفت هزار تومانی، جفا در حق مردم و نظام است، گفت: باید پیگیری شود که هفت هزار تن شکر وارد شده به استان کرمان به کف بازار بیاید.

تابش بیان داشت: شما که نشسته‌اید و فقط داد می زنید که شکر نیست؛ چرا هیچ اقدامی برای دریافت هفت هزار تن حواله شکر که در استان موجود است؛ انجام نداده‌اید؟

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود حواله‌های شکر دریافتی کجا هستند؟ ابراز داشت: هر میزان شکر با قیمت سه هزار تومان که بخواهید در اختیارتان قرار می‌دهیم.

تابش با تاکید بر اینکه هر گونه خرید و فروش شکر از بالا به پایین باید با فاکتور صورت گیرد، افزود: مردم باید از فروشنده فاکتور خرید درخواست کنند اگر واحد صنفی فاکتور ارائه ندهد خلافکار تلقی خواهد شد و بازرسی صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی باید با آن فرد برخورد کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما متولی تأمین هستیم، اما برخی دستگاه‌ها به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حالا باید متولی توزیع هم نیز باشیم.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بیان داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اصناف، صنعت و خانواده به هر میزان شکر نیاز داشته باشد سهمیه اختصاص می‌دهد.

تابش با اشاره به اینکه شکر با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان در کرمان هیچ توجیه منطقی ندارد، تاکید کرد: گرانی شکر تا یک هفته قبل در همه استان‌ها بود اما شاهدیم که میزان جذب شکر استان کرمان در حد صفر است.

وی خطاب به استاندار کرمان گفت: یک نفر را مأمور کنید تا به شهرستان فسا در استان فارس برود و شکر مورد نیاز را به استان بیاورد و من با معاونان ذیربط اداره کل تعزیرات و دادستانی شهرستان فسا هماهنگ می‌کنیم تا این شکر را تحویل استان کرمان دهند.

تابش گفت: اداره کل غله استان کرمان حواله سه هزار تن شکر دارد و هر کس شکر نیاز دارد از شرکت غله حواله بگیرد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تاکید کرد: به صورت شفاف اعلام می‌کنم که مردم استان کرمان به دلیل عدم هماهنگی سه دستگاه هزینه دو برابری شکر را پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: قیمت مرغ گرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ زنده هفت هزار و ۲۰۰ تومان در تنظیم بازار کشور قیمت گذاری شده است به همین دلیل از استان‌ها درخواست داریم این قیمت‌ها را رعایت کنند.