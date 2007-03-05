برنامه ریزی مخفیانه فعالیتهای سیاسی در انجمنهای علمی دانشجویی خیانت است/سیاست دانشگاه تهران حمایت از انجمنهای علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه شب گذشته در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران در ارزیابی انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه گفت: "انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در یکسال گذشته هم رشد کمی داشته اند و هم رشد کیفی. افزایش تعداد انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه تهران قابل تقدیر است اما مهم، رشد کیفی است. نشریات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در سال گذشته معمولا به صورت اوراق غیر منسجم بود اما در سال 85 نمونه های خوبی از مجلات علمی ترویجی که برخی از آنها قابل استفاده، قابل عرضه و آبرومند بودند، دیده شد. با مطالعه دقیق چند مورد از نشریات علمی دانشجویی، موضوع رشد کیفی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه را باور کردم."

اولویت به انجمن های علمی معنای تحت الشعاع قرار گرفتن دیگر حوزه های فعالیت های دانشجویی مانند صنفی و سیاسی نیست

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی ادامه داد: "دانشگاه تهران از سال 84 وارد مرحله جدیدی در فعالیت های دانشجویی شد و به طور رسمی اعلام شد که سیاست کلی دانشگاه تهران، حمایت از انجمن های علمی دانشجویی است و در فعالیت ها، اولویت را به انجمن های علمی دانشجویی می دهد. در همین راستا دانشگاه تهران توانست در سال 85 به رشد کمی و کیفی مناسبی در حوزه انجمن های علمی دانشجویی دست یابد. البته تأکید شد که این اولویت به معنای تحت الشعاع قرار گرفتن دیگر حوزه های فعالیت های دانشجویی مانند صنفی و سیاسی نیست چرا که دانشگاه تهران باید شاهد پر نشاط ترین و پرکارترین فعالیت های دانشجویی باشد."

انجمن های علمی دانشجویی اگر می خواهند، ادامه دهند باید از آمیخته شدن این انجمن ها با مسائل دیگر خودداری کنند. این جمله را نمی گویم که استنباط شود ما از سر و صدا می ترسیم! حداقل چیزی که از شاگردی 10 ساله امام (ره) یاد گرفتیم این بود که از حوادث نترسیم

رئیس دانشگاه تهران در تشریح لوازم دوام و رشد انجمن های علمی دانشجویی دانشجویی گفت: "انجمن های علمی دانشجویی اگر می خواهند و واقعا علاقه مندند راهی را که شروع کرده اند، ادامه دهند باید از آمیخته شدن این انجمن ها با مسائل دیگر خودداری کنند. این جمله را نمی گویم که استنباط شود ما از سر و صدا می ترسیم! حداقل چیزی که از شاگردی 10 ساله امام (ره) یاد گرفتیم این بود که از حوادث نترسیم. اصلا ترسی به دل نداریم. انجمن های علمی دانشجویی نباید به مسائل دیگر آلوده شوند. واضح است، عضو انجمن علمی می تواند در تشکل های سیاسی فعال ترین دانشجوی سیاسی هم باشد اما وقتی وارد انجمن علمی می شود باید با شخصیت کاملا علمی در رشته خود فعالیت کند. البته که سیاست هم شجاعت می خواهد اما خیانت است که فعالیت های سیاسی به طور مخفیانه در انجمن های علمی دانشجویی برنامه ریزی شوند،چون باعث عدم تداوم این انجمن ها می شود. برای تداوم فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی باید محیط از نظر اخلاقی، سیاسی و اجتماعی سلامت باشد و صرفا به کارهای علمی ختم شود."

وی تأکید کرد: "فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی باید متناسب با رشته دانشجویان باشد. احیانا دیده می شود دانشکده ای فعالیتی را پیگیری می کند که مربوط یک دانشکده دیگر است و این موضوع صحیح نیست. اینجا دانشگاه است! در مسجد می توان فعالیت های علمی و دینی یا سیاسی انجام داد اما در دانشکده اقتصاد، زبان های های خارجی یا دامپزشکی که باید هر کدام به تناسب رشته های تخصصی فعالیت کنند، اگر حرکتی غیر از آن صورت گیرد شائبه سیاسی دارد. اینطور فکر نکنید که کارمان را انجام می دهیم و دیگران هم متوجه نمی شوند! خیر، اینطور نیست. دانشگاه محیط علمی است. وقتی در دانشکده ای فعالیت خاصی را انجام می دهید همه متوجه می شوند که کاسه ای زیر نیم کاسه است. کارهای علمی باید شفاف باشد، فعالیت های علمی نیاز به پشت و رو ندارد و تأکید و اصرار دارم که فعالیت ها متناسب با رشته باشد."

استاد دانشگاه تهران هوشمندی را از اختصاصات جوانان خواند و در تأکید بر ارزشمند بودن انجمن های علمی دانشجویی به واسطه غنی بودن از جوانان دانشجو، اظهار داشت: "در مجامع علمی متعارف است که اساتید پر سابقه به عنوان فرهیختگان درجه یک شناخته می شوند، مخصوصا هر چه که سن استادی بالاتر باشد. اما با محاسبه خیلی آسان می توان عکس این موضوع متعارف را ثابت کرد. رابطه مستقیمی میان توان جسمی، توان علمی و روحی وجود دارد. ممکن است استادی در سن 65 سالگی انباشته از علم باشد اما اینکه نسبت به دانشجوی جوان خود بهتر می فهمد یا تیزهوش تر است، جای تردید دارد."

استاد حوزه و دانشگاه در عین حال عنوان کرد: "خیلی، بلند پروازی ضرورتی ندارد. برخی مقالات در نشریات علمی دانشجویی سعی کرده اند با بلند پرورازی در سطح استاد پرواز کنند و مقالات نسنجیده و نپخته از آب درآمده اند. بنده 53 سال است معلمم، 55 سال است قلم می زنم و 48 کتاب نوشته ام. خوب دانشجو مگر چقدر می تواند زحمت بکشد تا در رشته من مطلبی بنویسد که برای من قابل استفاده باشد؟! اگر چنین هدفی داشته باشد هرکز به هدف خود نخواهد رسید. اصلا این بلندپروازی چه ضرورتی دارد؟"

رئیس دانشگاه تهران در ترسیم چشم انداز کلی انجمن های علمی دانشجویی یادآور شد: "دانشگاه تهران 30 هزار دانشجو دارد، 110 انجمن علمی دانشجویی برای دانشگاه تهران خیلی کم است. دانشگاه تهران رتبه نخست تولید بین المللی علم را میان دانشگاه های کشور و رتبه دوم تولید علم را میان 57 کشور اسلامی دارد. هر انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران با این درصد از تولید علمی که دانشگاه دارد باید چند صد دانشجو را در خود داشته باشد. مجلات دانشجویی باید در کلاس خود طبقه بندی شوند و نگاه صرف علمی ترویجی به مجلات علمی دانشجویی جای خود را به یک طبقه بندی دهد که سطوحی مانند علمی پژوهشی نیز در آن تعریف شده است. برای طبقه بندی نشریات علمی دانشجویی باید شاخصه هایی را شناسایی کرد که این کار در برنامه های دانشگاه تهران برای حوزه فعالیت های دانشجویی وجود دارد."