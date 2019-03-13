۴۵ هزار واحد مسکونی در قزوین خالی است/بازآفرینی بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشترک مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با محور توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان روز چهارشنبه در اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

مسعود حق لطفی در این نشست گفت: در تصمیمات جدید اتخاذ شده بزودی فعالیت حوزه ساخت راه روستایی به اداره راهداری واگذار می‌شود و ساخت و نگهداری از راه‌های اصلی در اختیار این اداره خواهد بود.



حق لطفی تصریح کرد: در سراسر کشور ۹۰۰ هزار واحد مسکن ساخته خواهد شد که ۵۰۰ هزار واحد از طرح‌های مسکن مهر است که تکمیل آنها در اولویت وزارتخانه قرار دارد.

وی بیان کرد: سهم استان در این زمینه ۱۰۰۰ واحد مسکن مهر است که در سال آینده تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: ۲۰۰ هزار واحد از واحدهای یاد شده در شهرهای جدید و ۱۲ شهر جدید است که البته قزوین در این میان سهمیه ندارد و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ساخته خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مجموع ۱۰۰ هزار واحدی که توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد مقرر شده تا زمین مورد نیاز از سوی راه و شهرسازی واگذار شود که سهم استان قزوین حدود ۳ تا ۴ هزار واحد خواهد شد.

ساخت ۴ تا ۵ هزار واحد در بافت فرسوده استان

حق لطفی اظهار داشت: اولویت دیگر وزارتخانه ساخت واحد در بافت فرسوده است که در این میان تعداد ۱۰۰ هزار واحد در این محدوده احداث می‌شود.

وی بیان کرد: در تأمین زمین در محلات بازآفرینی و تأمین منابع بانکی برنامه مشخصی داریم که در مدت دو سال عملیاتی می‌شود.

حق لطفی گفت: در استان قزوین ۱۳۰۰ هکتار و در شهرستان قزوین حدود ۵۴۰ هکتار است که اگر بتوانیم ۴ تا ۵ هزار واحد را نوسازی کنیم کار ارزشمندی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه با وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان و بیش از ۱۰ هزار مهندس و کارشناس ساختمان توانسته‌ایم جایگاه خوبی در کیفی سازی و ساخت بناها کسب کنیم و با برگزاری جشنواره ساختمان‌های برتر به موفقیت‌های ارزشمندی برسیم.

حق لطفی اظهار داشت: در هفت دوره از برگزاری جشنواره ساختمان‌های برتر توانستیم در شش دوره رتبه برتر کشور را کسب کنیم که بیانگر توانمندی و رویکرد خوب استان در کیفی سازی ساختمان هاست.

وی افزود: یکی از اهداف دولت و ریاست جمهوری توجه به بازآفرینی شهری است که در سراسر کشور ۱۰۰ هزار واحد پیش بینی شده و زمین مورد نیاز هم تأمین می‌شود و با تهیه طرح‌های کالبدی و موضعی تلاش می‌کنیم تا کار عملیاتی شود.

حق لطفی گفت: در حوزه تسهیلات ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد در بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح بازآفرینی بدون سپرده وام داده می‌شود که در مرکز استان این میزان تا ۹۰ میلیون تومان قابل افزایش است که در آن صورت میانگین سود به متوسط ۱۳ درصد خواهد رسید.

وی اظهار داشت: همچنین مدت بازپرداخت ۱۲ ساله است که در کنار آن ۱۵ میلیون تومان هم ودیعه مسکن دو ساله به متقاضیان داده می‌شود.

حق لطفی گفت: مبنای توسعه شهر جمعیت است که افق طرح جامع با ۵۵۰ هزار نفر جمعیت در طرح جامع شهری دیده شده است که با این وضعیت نیازی به توسعه شهری نداریم.

وی یادآور شد: تحلیل بازار مسکن انجام شده و خیلی افزایش جمعیت نداریم زیرا در حال حاضر تعداد ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی داریم و بر این اساس نیازی به توسعه مسکن نداریم اما نوسازی و بازآفرینی در اولویت است.



