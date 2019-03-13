ستون نظامیان آمریکایی در الرقه هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از حمله مقاومت مردمی الرقه به نظامیان آمریکایی هنگام گشت زنی در شهر الرقه در شب گذشته خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه شب گذشته ستون نظامیان آمریکایی و نیروهای قسد وابسته به واشنگتن هنگام عبور در منطقه‌ای در شهر الرقه هدف قرار گرفت. با وجود اقدامات شدید امنیتی آمریکایی‌ها و نیروهای قسد در الرقه و مراقبت محله‌های و خیابان‌های الرقه با بیش از ۶۰۰ دوربین؛ اما مقاومت مردمی در استان الرقه ستونی از خودروهای هامر آمریکایی و شبه نظامیان قسد در حاره الحرامیه الرقه را هدف قرار دادند که بر اثر آن تلفات سنگینی به نظامیان آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به آمریکا وارد شد اما به علت سانسور شدید از سوی نظامیان آمریکایی گزارشی از میزان تلفات مخابره نشده است.