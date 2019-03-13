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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۰۰

در پایان سفر سه روزه به عراق؛

روحانی نجف را به مقصد تهران ترک کرد

روحانی نجف را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور پس از انجام سفری سه روزه به عراق و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور و مراجع عظام تقلید در نجف، عازم تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی پس از انجام سفری سه روزه به عراق و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور و مراجع عظام تقلید در نجف، عازم تهران شد.

وی در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و دیگر مقامات بلند پایه عراق دیدار کرد.

دیدار با نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی، شرکت در همایش تجاری ایران و عراق، دیدار با نخبگان، عشایر و رهبران مذهبی عراق و زیارت عتبات عالیات ائمه معصومین (ع) از جمله برنامه‌های روحانی در این سفر بود.

همچنین رئیس جمهور در نجف اشرف با مرجع عالیقدر آیت الله سید علی سیستانی و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.

کد مطلب 4567739

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