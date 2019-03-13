روحانی نجف را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی پس از انجام سفری سه روزه به عراق و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور و مراجع عظام تقلید در نجف، عازم تهران شد.

وی در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و دیگر مقامات بلند پایه عراق دیدار کرد.

دیدار با نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی، شرکت در همایش تجاری ایران و عراق، دیدار با نخبگان، عشایر و رهبران مذهبی عراق و زیارت عتبات عالیات ائمه معصومین (ع) از جمله برنامه‌های روحانی در این سفر بود.

همچنین رئیس جمهور در نجف اشرف با مرجع عالیقدر آیت الله سید علی سیستانی و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.