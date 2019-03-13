رئیس پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ به ۴۳ ماه زندان دیگر محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، یک دادگاه فدرال امروز چهارشنبه «پل منفورت» دستیار و رئیس پیشین کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا را به جرم ۲ مورد تبانی در پرونده تخلفات سازمان‌یافته در انتخابات سال ۲۰۱۶ مجموعاً به ۹۰ ماه زندان محکوم کرده است.

وی هفته گذشته در پرونده اتهامی ارتکاب ۸ جُرم از جمله فساد بانکی و مالیاتی هفته گذشته به ۴۷ ماه زندان و امروز نیز در موارد اتهامی دیگر به ۴۳ ماه زندان محکوم شده است.

رئیس پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ در جریان تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه پرونده تخلفات انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ به تبانی با روسیه متهم هم شده بود.