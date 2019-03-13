معوقات پیمانکاری و کارگری تا پایان سال پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی شامگاه چهارشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: چنانچه مدیران شرایطی را فراهم نکنند که بخش خصوصی وارد میدان شود نشان از این دارد که راه را درست نرفته‌اند.

شجاعی افزود: سال آینده مسیری را طی خواهیم کرد که منطقی بر سند تحول استان باشد و توسعه استان بر مبنای تعیین شده مسیر را طی خواهد کرد.

وی همچنین تلاش بانک‌های خراسان شمالی را در زمینه اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و کسب رتبه دوم استان را درخور تقدیر دانست و تصریح کرد: اگر سرمایه گذاری بخواهد به استانی ورود پیدا کند و قصد سرمایه گذاری داشته باشد ابتدا جایگاه و شاخص‌های استان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

استاندار خراسان شمالی رفت و آمدهای خود به تهران و صحبت‌ها و رایزنی همایش با مقامات کشوری را در صورتی موفق و مثمر ثمر دانست که مدیران استان نیز پیگیر مصوبات باشند به همین دلیل از مدیران خواست تا یکی از معاونان‌شان را به دفتر استاندار معرفی کنند که به صورت مستقیم پیگیر این مباحث باشد.

شجاعی همچنین خطاب به فرمانداران گفت: در هفته دو ساعت را به هریک از شهرستان‌ها اختصاص خواهد داد تا بتواند به صورت مستقیم با تولیدکننده و فرماندار برای رفع موانع و مشکلات صحبت و هم‌اندیشی داشته باشد.

وی در ادامه به حمایت صندوق توسعه ملی از شهرک‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: شهرهایی که پتانسیل راه اندازی این شهرک‌ها را دارند می‌توانند روی کمک‌های صندوق توسعه ملی حساب باز کنند.

استاندار خراسان شمالی همچنین به مدیران توصیه کرد که نباید هر گونه ضعفی را با نبود اعتبارات توجیه کرد و دستور داد تا هر چه زودتر معضل پرداخت خدمات گاز و آب تولیدکنندگان توسط معاونت عمرانی استانداری حل و فصل شود.