مسکو به تهدید پمپئو علیه شرکت نفت دولتی روسیه واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای تهدیدات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره همکاری میان شرکت «روس نفت» با ونزوئلا را بی معنا توصیف کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: تهدیدات وزیر خارجه آمریکا علیه شرکت روس نفت به دلیل همکاری با ونزوئلا بی معنا است. این شرکت از سال ۲۰۱۴ با تحریم روبرو بوده، اما با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهد.

این درحالیست که وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که شرکت روس نفت با ادامه خرید از شرکت نفت دولتی ونزوئلا تحریم‌های آمریکا را به چالش کشیده است.