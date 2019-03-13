  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۳۱

مسکو به تهدید پمپئو علیه شرکت نفت دولتی روسیه واکنش نشان داد

مسکو به تهدید پمپئو علیه شرکت نفت دولتی روسیه واکنش نشان داد

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای به تهدید پمپئو علیه شرکت نفت دولتی این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای تهدیدات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره همکاری میان شرکت «روس نفت» با ونزوئلا را بی معنا توصیف کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: تهدیدات وزیر خارجه آمریکا علیه شرکت روس نفت به دلیل همکاری با ونزوئلا بی معنا است. این شرکت از سال ۲۰۱۴ با تحریم روبرو بوده، اما با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهد.

این درحالیست که وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که شرکت روس نفت با ادامه خرید از شرکت نفت دولتی ونزوئلا تحریم‌های آمریکا را به چالش کشیده است.

کد مطلب 4567747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها