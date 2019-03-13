ایران در اولویت مشارکت اقتصادی و بازسازی سوریه قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدنان محمود در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی سوریه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان اتاق تعاون ایران گفت: بخش خصوصی، شریک اصلی در بازسازی سوریه و فراهم کننده زمینه‌های موفقیت در فعالیت مشترک صنعتی و کشاورزی و بازسازی زیربناهای سوریه است.

او افزود: ما خواهان اجرای توافق نامه تجارت آزاد بین دو کشور و همچنین برنامه ریزی برای به صفر رساندن فهرست کالاهای مستثنی شده، هستیم تا مشارکت اقتصادی همه جانبه ای با جمهوری اسلامی داشته باشیم.

سفیر سوریه در تهران با تاکید بر اینکه دولت سوریه در فرایند بازسازی این کشور اولویت ویژه را به شرکت‌های جمهوری اسلامی داده است، از آمادگی این کشور برای همکاری فعال، به منظور بازسازی واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های سوریه خبر داد.

عدنان محمود اضافه کرد: در سایه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که بر هر دو کشور تحمیل شده، لازم است در بخش‌های دولتی و خصوصی اولویت‌های ویژه و تسهیلاتی را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی قائل شویم و تمهیداتی را برای افزایش حجم تبادلات تجاری بین دو کشور بیاندیشیم تا بر تحریم‌ها غلبه کنیم.

او افزود: دیدار امروز ما نشان دهنده آغاز مرحله جدیدی از روابط اقتصادی بین دو کشور و اراده کامل دولت و ملت سوریه برای تقویت روابط استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران است.

سفیر سوریه در تهران با اشاره به لزوم خروجی ملموس از نشست مشترک فعالان اقتصادی سوریه با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد شرایط لازم برای ارتباط هر چه بیشتر میان بخش خصوصی دو کشور ایجاد شود.