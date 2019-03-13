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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

موضع‌ گیری خصمانه بولتون علیه ونزوئلا

موضع‌ گیری خصمانه بولتون علیه ونزوئلا

مشاور امنیت ملی آمریکا باز هم به موضع‌ گیری خصمانه علیه ونزوئلا پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: آمریکا حمایت کامل خود را از گوایدو (رهبر شورشیان مورد حمایت واشنگتن) اعلام می‌کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا ادامه داد: ما به تلاش‌های خود برای پایان بخشیدن به حکومت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه داده و آمریکا ارتش و نیروهای مسلح را مسئول حفاظت از مردم ونزوئلا می‌داند.

این در حالیست که واشنگتن در چند روز گذشته دسیسه دیگری را علیه شبکه برق ونزئلا به انجام رسانده و باعث بروز خاموش‌های گسترده‌ای در این کشور آمریکای لاتین شده است.

کد مطلب 4567755

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