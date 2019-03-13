موضع‌ گیری خصمانه بولتون علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: آمریکا حمایت کامل خود را از گوایدو (رهبر شورشیان مورد حمایت واشنگتن) اعلام می‌کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا ادامه داد: ما به تلاش‌های خود برای پایان بخشیدن به حکومت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ادامه داده و آمریکا ارتش و نیروهای مسلح را مسئول حفاظت از مردم ونزوئلا می‌داند.

این در حالیست که واشنگتن در چند روز گذشته دسیسه دیگری را علیه شبکه برق ونزئلا به انجام رسانده و باعث بروز خاموش‌های گسترده‌ای در این کشور آمریکای لاتین شده است.