به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه چهارشنبه در همایش یاران انقلاب اسلامی که به میزبانی کانون بسیج شاهرود برگزار شد، ضمن بیان اینکه امروز نباید به غربی‌ها و اصطلاحاً آن ور آبی‌ها دل بست، بیان کرد: برهه کنونی زمانی که باید به نیروی ایمان مردم، رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی و امکانات و توانمندی‌های خودمان در داخل کشور تکیه کنیم تا بتوانیم موفقیت‌های درخشانی کسب کنیم.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا در اوج افول است، ابراز کرد: ما معتقد هستیم که امروز نباید به چیزهای واهی نباید دل خوش کرد چرا که می‌دانیم سیاست آمریکا تحریم و مقابله با ایران اسلامی است چه اوباما باشد و چه ترامپ. اما نکته قابل توجه این است که در برهه کنونی آمریکا رو به افول بوده و وضعیت خوبی ندارد اکنون مشکلات اقتصادی آمریکا بیش از هر زمان این کشور را با چالش روبرو ساخته است.

ترامپ برجام را کنار زد

نایب رئیس جمنا با بیان اینکه ترامپ برجام را کنار زد و نقض عهد کرد، ابراز داشت: اختلافات بین مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس جمهور این کشور مشخص است از سوی دیگر حتی سخن از شکست دولت بیان می‌شود از سوی دیگر ترامپ که یک تاجر است نه سیاست مدار، کمترین حمایت را از سوی مردم دارد و این وضعیت آمریکا را دچار چالش ساخته است.

چمران با بیان اینکه آمریکا همان کشوری است که داعش را پدید آورد، گفت: این کشور با حمایت متحدانش بزرگترین و شیطانی‌ترین توطئه را با داعش ایجاد کرد اما نتیجه آن چه شد؟ سردار سلیمانی با همراهی مردم و مدافعان حرم جنگیدند تا حکومت داعش را به زیر کشیدند آن هم حکومتی که با حمایت آمریکا و پول عربستان تغذیه می‌شد.

وی با اشاره به ریشه‌های ضد استعماری و ظلم ستیز انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و همچنین تداوم دهنده راه آن یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی کاری کرد که مردم از ظلمات بیرون آمدند و به سوی وحدت با اتکا به قرآن و ائمه اطهار (ع) سوق یابند و لذا این انقلاب که به تعبیر امام انفجار نور بود، که مبنای آن رفتن به سوی وحدت بود توانست زلزله‌ای در دنیا ایجاد کند که دشمنان دقیقاً با این موضوع مشکل دارند.

مأیوس کردن مردم خیانت است

عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه مأیوس کردن مردم یک خیانت بزرگ به نظام و جمهوری اسلامی است، گفت: امید به آینده روشن را باید در دل مردم زنده کنیم چرا که ما معتقد هستیم امید ما به امام زمان (عج) است و شیعه هیچ وقت ناامید نیست.

چمران با بیان اینکه ناامید کردن مردم کار بیهوده‌ای است چرا که دشمنان با این کار مردم را می‌خواهند از انقلاب دور کنند، ابراز کرد: باید مراقب بی تدبیری‌ها باشیم و باید بدانیم که انقلاب اسلامی ما سه رکن دارد که مکتبی و اعتقادی بودن نخستین آن‌ها است که شامل رهبری ولایت فقیه می‌شود، دیگر رکن سلاح ما یعنی شهادت طلبی است و سومین رکن اتحاد و اتفاق پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: گام دوم انقلاب که ماه گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد، در واقع منشور انقلاب نامیده می‌شود لذا باید بدانیم که تلاش دشمن این است که سمت ناکامی‌ها را به سوی معظم له سوق دهد لیکن باید مراقب باشیم که استمرار راه امام (ره) و شهدا همواره اهمیت دارد همچنین امید به آینده و ساختن و اصلاح کردن همه چیز بر پایه توانمندی خودمان باید مورد توجه باشد.