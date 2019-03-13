شاخص های توسعه ای آذربایجان غربی بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شهریاری چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری استان که با حضور شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ارومیه ترتیب یافت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و بویژه شهدای عملیات بدر و خیبر به تشریح خصوصیات اخلاقی شهید مهدی باکری پرداخت و گفت: شهید باکری اسوه اخلاق، اخلاص و معنویت بود و یکی از افتخارات بزرگ آذربایجان به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه ویژه استان و هم مرز بودن با سه کشور، آذربایجان غربی را یکی استان‌های مهم و حساس کشور عنوان کرد و افزود: متأسفانه به دلایل مختلف با وجود پتانسیل‌های ویژه استان، آذربایجان غربی نتوانسته به رشد و توسعه متوازن برسد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط و امکانات استان و با وحدت و همدلی مردم و مسئولان و دوری از حاشیه می‌توان با برنامه‌ریزی به توسعه استان کمک کرد.

شهریاری با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی های انجام شده توانسته‌ایم در برخی از شاخص‌های توسعه‌ای از جمله بهداشت، گاز رسانی، تأمین آب شرب سالم به متوسط کشور برسیم و شاخص‌های استان را بهبود ببخشیم.

وی به سفر اخیر ریاست جمهور به استان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ به استان اختصاص یافت که این اعتبار می‌تواند در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای به استان کمک کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه را امنیت پایدار عنوان کرد و گفت: از تلاش‌های تمامی نیروهای نظامی و انتظامی استان که با کمترین امکانات در تأمین امنیت پایدار استان کمک کردند قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: با وجود بیش از ۹۷۰ کیلومتر مرز و همجواری استان با سه کشور بر اساس ارزیابی‌های انجام شده استان آذربایجان غربی در شاخص‌های امنیتی جزو پنج استان امن کشور است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گفت: با وجود اینکه رشد سرمایه گذاری در بسیاری از استان‌های کشور منفی است ولی خوشبختانه با برنامه‌ریزی های انجام شده رشد سرمایه گذاری در استان مثبت است و در حال حاضر به میزان ۲,۵۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان درخواست شده که از این میزان ۳۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.

شهریاری همچنین به سرمایه گذاری خارجی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان جذب شده که با روند جذب این میزان به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

وی همچنین به رشد صادرات از مرزهای استان در ۱۱ ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: میزان صادرت از استان در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با ۱۶۰ درصد افزایش به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای استان خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های انسداد مرز شد.

وی خواستار افزایش اختیارات استانداران شد و گفت: ضروری است در شرایط ویژه اقتصادی کشور بخشی از اختیارات حاکمیتی برخی از وزارت خانه‌ها در کشور به استانداران تفویض شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از درآمد ۳۱۰ میلیارد تومانی از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در سال جاری خبر داد و گفت: از این مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به حساب مرزنشینان واریز و برای تغذیه رایگان دانش آموزان، هزینه تحصیلی، کمک به بیماران سرطانی و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ساکن در نوار مرزی هزینه و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به خزانه واریز شده است.

وی با اشاره به رانت و فساد ایجاد شده از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در سال‌های گذشته گفت: قبل از این فقط یک و نیم میلیارد تومان در سال به حساب مرزنشینان واریز می‌شد.