سفر رئیس جمهور به عراق نمایش اوج عظمت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در ششمین کنگره ملی روز بزرگداشت شهدا که با حضور خانواده‌های معظم شهدای عرصه امنیت برگزار شد از برگزاری این کنگره برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد و گفت: راه شهدا، فرهنگ شهدا و ایثار باید زنده نگه داشته شود زیرا آنچه امروز به نام ایران و نظام و انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور داریم محصول فداکاری ایثارگران و شهدای عزیز است.

وی با تأکید بر اینکه ما باید قدردان خون شهدا باشیم اظهار داشت: شهدای عرصه امنیت که در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف امنیتی کشور فعالیت می‌کردند مسئولیت بسیار دشواری بر دوش داشتند و جان خود را در این مسیر تقدیم انقلاب و ایران کردند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گاهی از برخی نعمت‌ها غفلت می‌کنیم و قدر آنها را به خوبی درک نمی‌کنیم تصریح کرد: نعمت سلامتی و امنیت از جمله نعمت‌هایی هستند که تا وقتی در اختیار داریم قدر آن را نمی‌دانیم. این مفهوم در سخن پیامبر بزرگ اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته و از نظر رسول اکرم (ص) دو نعمت صحت و امنیت در زمره نعمت‌های گم شده قرار گرفته‌اند.

جهانگیری افزود: جامعه‌ای که از این دو نعمت محروم باشد جامعه‌ای رو به پیشرفت نیست و نمی‌تواند بر مشکلات و مسائل خود فائق آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته از دوران‌های بسیار سخت و دشوار عبور کرده است، گفت: ایران جنگ بزرگی را در زمانی که این نظام نهالی تازه غرس شده بود پشت سر گذاشت و وقتی امروز پس از گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس ایام جنگ را مرور می‌کنیم می‌بینیم آنچه سبب شد که بتوانیم از دوران جنگ سرفراز بیرون آییم، روحیه و فرهنگ شهادت طلبی ملت ایران بود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته از ترور و اقدامات خشونت آمیز بزرگی عبور کرد بطوری که در همان اوایل انقلاب اسلامی، رئیس جمهور، نخست وزیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم کوچه و بازار به واسطه انفجارهای تروریستی شهید شدند.

جهانگیری با بیان اینکه با ایستادگی نیروهای امنیتی، جمهوری اسلامی ایران توانست این دوران را پشت سر بگذارد خاطرنشان کرد: در دو دهه اخیر نیز حوادث و اتفاقات متعددی در کشورهای اطراف ما رخ داد که هر کدام از این اتفاقات قادر بود یک کشور قدرتمند را از پا در بیاورد.

وی با اشاره به جنگ اول و دوم خلیج فارس، لشگر کشی به افغانستان، درگیری‌های پاکستان و مسائل سوریه و شکل گیری گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و داعش، تصریح کرد: تحلیل این اتفاقات به ما می‌گوید که این مسائل می‌توانست منطقه ما را به یکی از کانون‌های ناامن تبدیل کند که متأسفانه در برخی از کشورها شاهد ناامنی هستیم.

«خوشبختانه در میان این همه آتش و درگیری، کشوری که توانست به سلامت از این بحران‌ها عبور کند ایران بود و جمهوری اسلامی ایران نه تنها توانست امنیت خود را حفظ کند بلکه به کشورهای منطقه نیز کمک کرد تا از صحنه روزگار حذف نشوند.»

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به هزینه هفت هزار میلیارد دلاری آمریکا در منطقه خاورمیانه افزود: نتیجه این هزینه‌ها آن بود که رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور در شب سال نو میلادی به طور مخفیانه و با رعایت شدیدترین تدابیر امنیتی سفر کند که این یک موضوع به شدت عبرت انگیز برای همه دنیاست.

جهانگیری افزود: سفر رئیس جمهور آمریکا در شرایطی انجام شد که هیچکدام از مقامات کاخ سفید و نیز مقامات عراق از آن اطلاع نداشتند و این نتیجه نابود کردن منابع و زیر ساخت‌های کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و برخی کشورهای منطقه است.

وی در مقابل به سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه نظیر عراق اشاره کرده و گفت: سفر جاری رئیس جمهور کشورمان به عراق از هفته‌ها قبل اعلام شده بود و استقبال مقامات عراقی، مقامات محلی، شیوخ و طوایف، دیدار با مراجع عظام و استقبال در عتبات و حرمین شریفین نمایش اوج عظمت جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون اول رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا ایران این چنین در قلب مسئولین و مردم عراق قرار می‌گیرد و آمریکایی‌ها مورد نفرت هستند، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تدبیر امام راحل (ره) و هدایت مقام معظم رهبری، بر قلب ملت‌های منطقه حاکم شده است.

«جمهوری اسلامی ایران در دوران سختی این کشورها، به درخواست آنها بدون هیچ چشم داشتی به آنها با امکانات مالی و حتی جان فرزندانش کمک کرد.»

جهانگیری با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار به سردار قاسم سلیمانی از سوی مقام معظم رهبری که بالاترین نشان نظامی در کشور است گفت: سردار سلیمانی سرداری بزرگ است که از دوران دفاع مقدس گردان‌ها، تیپ‌ها و لشگرها را هدایت کرد و امروز نیز این گونه برای کشور افتخار آفرینی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به سفر چندی پیش خود به کشور سوریه گفت: برخلاف تصور عموم، اوضاع کشور سوریه آرام است و سفر رئیس جمهور این کشور به تهران نیز نشانه ارتباط عمیق دو کشور بود.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به خانواده‌های معظم شهدای عرصه امنیت گفت: ثمره و نتیجه خون فرزندان شما افتخار و امنیت برای کشور بوده است و شما بهترین سرمایه‌های خود را که فرزندانتان بودند تقدیم انقلاب و کشور کردید.

جهانگیری گفت: البته بدخواهان نظام دست از شیطنت برنمی دارند اما نیروهای مسلح کشور حتماً از امنیت ایران که بزرگترین دستاورد است حفاظت و حراست خواهند کرد.