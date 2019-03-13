تکریم شهدا مربوط به زمان خاصی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش همزمان با روز شهدا با حضور در جمع خانواده‌های شهدای شیراز صبر و بردباری خانواده‌های شهدا را ستودنی دانست و گفت: تکریم از شهدا مربوط به زمان خاصی نیست.

وی در این مراسم که خانواده‌های شهدای شاخص نهاجا از جمله شهید دوران، محمدکاظم روستا و ابراهیم بازرگان نیز حضور داشتند گفت: ما در هر زمانی به بزرگواری و الگو گرفتن از ایثارگری شهدا نیاز داریم.

فرمانده نهاجا خطاب به خانواده‌های شهدای حاضر در مراسم، گفت: شما خانواده‌های شهدا در امتحان سختی شرکت کردید و سربلند بیرون آمدید و الگوی ما در صبوری برابر مشکلات هستید.

امیر نصیرزاده در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به فرزندان شهدا اظهار داشت، مسئولیت بسیار زیادی متوجه شماست و در این مسیر نیز خانواده‌های معظم شهدا باید پیشگام باشند.

وی با اشاره به تعلق خاطر خود به خانواده‌های شهدا، گفت در آستانه‌ی سال نو برای من افتخار بزرگی است که در جمع شما حاضر شدم.