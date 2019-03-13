برگزاری مراسم معنوی اعتکاف دربیش از ۵۰۰ مسجد استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شکرالله دانش در جلسه ستاد برگزاری مراسم اعتکاف که در محل فرمانداری شیراز با حضور اعضا ستاد تشکیل شد گفت: یکی از دستاوردهای فرهنگی چهل‌ساله انقلاب که با مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و هیأت امنای مساجد همه ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود مراسم معنوی اعتکاف است.

وی افزود: امسال نیز با هماهنگی‌های انجام شده، این مراسم در بیش از ۵۰۰ مسجد شهرستانهای فارس و برخی از روستاها با مدیریت روحانیون مستقر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام دانش ضمن تشکر از دست اندرکاران این مراسم اضافه کرد: در شیراز این مراسم با حضور حداکثری مردم، بامسئولیت و اجرای دو هئیت محمدی و رهپویان وصال برگزار می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امید است اقبال بیشتری از سوی جوانان انجام گیرد.

معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه‌های مختلف جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تاکید کرد: با توجه به تقارن مراسم معنوی اعتکاف با حلول سال جدید نیاز است همه دستگاه‌های اجرایی و مردمی همچون هیأت مذهبی، هیئت امنا مساجد، بانیان و واقفان، مداحان و شاعران آئینی، کانون‌های فرهنگی تبلیغی و انجمن‌های اسلامی، خصوصاً روحانیون معزز برای ایجاد نظم و پربار کردن برنامه‌های فرهنگی مذهبی حضور فعال داشته باشند.

وی در پایان گفت: این مراسم امسال از ۲۹ اسفند تا ۲ فروردین برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند در شیراز با حضور در محل هیئت محمدی و ره پویان وصال و یا در مساجد محل خود و در شهرستان‌ها با مراجعه به ادارات تبلیغات اسلامی ثبت نام کنند.