به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست غروب چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات زائرین که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود در نوروز افزایش ۲۰ درصدی ورود زائرین به قم را داشته باشیم.

وی گفت: همچنین پیش بینی می‌شود که با توجه به وضع اقتصادی سفرهای خارجی کاهش یافته و در مقابل سفرهای داخلی به خصوص به استان‌های مذهبی افزایش یابد و لذا باید آمادگی میزبانی از زائرین را داشته باشیم.

استاندار قم از افزایش گردشگران خارجی خبر داد و افزود: با افزایش گردشگران خارجی به ویژه زائرین عراقی مواجه خواهیم بود که باید در این زمینه نیز آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به نظارت بر دستگاه‌های خدمت‌رسان تصریح کرد: برنامه امنیتی و انتظامی در استان قم در ایام نوروز با رویکرد مناسبت محور و با محوریت حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و نقاط حساس شهر قم اجرا می‌شود.

سرمست بیان کرد: اینکه بازار را به حال خود رها کنیم درست نیست و لذا کنترل و نظارت بازار توسط دستگاه‌های مربوطه باید با قوت انجام گیرد.

وی بر استفاده از ظرفیت اماکن متبرکه، دانشگاه‌ها و مراکز تفریحی در ایام پیک سفر در قم تأکید کرد و افزود: همچنین باید از ظرفیت برخی اماکن برای نصب چادرهای مسافرتی استفاده شود.