تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه چهاردهم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2007 میلادی.

* دور دوم مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال در مرحله نیمه نهایی عصر امروز با برگزاری دو مسابقه بین تیم های صباباتری با مهرام و ذوب آهن اصفهان با پتروشیمی ماهشهر پیگیری می شود.

* روز دوم از مسابقات بین المللی تکواندو کره جنوبی امروز با برگزاری مسابقات مختلف پیگیری می شود. در این مسابقات هوگوهای الکترونیکی از سوی فدراسیون جهانی تکواندو مورد استفاده آزمایشی قرار می گیرد.

* مسابقات قهرمانی بازی های رایانه ای از امروز در فرهنگسرای فن آوری IT واقع در خیابان جمهوری، تقاطع خیابان کارگز آغاز می شود. این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی برای حضور در بازهای آسیایی ماکائو را هم دارد که در دو رشته فوتبال و اتومبیلرانی پیگیری می شود.