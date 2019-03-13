خط پروازی گرگان به اکتائو راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رامین آذری عصر چهارشنبه در خصوص افزایش تعداد پروازهای فرودگاه گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خط پروازی گرگان به رشت و تبریز از نیمه نخست فروردین و خط پروازی گرگان به اکتائو قزاقستان از نیمه دوم فروردین راه اندازی می شود.

آذری ادامه داد: پرواز گرگان به تبریز با کمک شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و در مسیر گرگان - رشت - تبریز برنامه ریزی شده که ظرفیت هواپیما برای جابجایی مسافران این مسیر حدود ۷۰ نفر است و در روزهای دوشنبه هر هفته برقرار خواهد شد.

آذری همچنین در مورد پرواز گرگان به اکتائو قزاقستان گفت: تمام اقدامات لازم از سوی استان و کشورما انجام شده و منتظر تایید نهایی سازمان هواپیمایی کشور قزاقستان هستیم.

وی افزود: اکنون فرودگاه بین المللی گرگان با ۷۲ پرواز هفتگی در پنج مسیر تهران، مشهد، کیش، بندرعباس و زاهدان، از پر رونق ترین فرودگاه های کشور به حساب می آید.

آذری فرودگاه گرگان را به لحاظ تجهیزات کمک ناوبری و امنیت، جزو برترین فرودگاه های کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: افزایش پروازهای داخلی و راه اندازی خطوط هوایی خارجی و همچنین ایجاد سایت تعمیر هواپیماهای کشور در این فرودگاه از جمله برنامه های توسعه ای ما است.