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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۵۷

مدیرکل فرودگاه های گلستان:

خط پروازی گرگان به اکتائو راه اندازی می شود

خط پروازی گرگان به اکتائو راه اندازی می شود

گرگان- مدیرکل فرودگاه های گلستان گفت: خط پروازی مستقیم گرگان به اکتائو قزاقستان از نیمه دوم فروردین راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین آذری عصر چهارشنبه در خصوص افزایش تعداد پروازهای فرودگاه گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خط پروازی گرگان به رشت و تبریز از نیمه نخست فروردین و خط پروازی گرگان به اکتائو قزاقستان از نیمه دوم فروردین راه اندازی می شود.

آذری ادامه داد: پرواز گرگان به تبریز با کمک شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و در مسیر گرگان - رشت - تبریز برنامه ریزی شده که ظرفیت هواپیما برای جابجایی مسافران این مسیر حدود ۷۰ نفر است و در روزهای دوشنبه هر هفته برقرار خواهد شد.

آذری همچنین در مورد پرواز گرگان به اکتائو قزاقستان گفت: تمام اقدامات لازم از سوی استان و کشورما انجام شده  و منتظر تایید نهایی سازمان هواپیمایی کشور قزاقستان هستیم.

وی افزود: اکنون فرودگاه بین المللی گرگان با ۷۲ پرواز هفتگی در پنج مسیر تهران، مشهد، کیش، بندرعباس و زاهدان، از پر رونق ترین فرودگاه های کشور به حساب می آید.

آذری فرودگاه گرگان را به لحاظ تجهیزات کمک ناوبری و امنیت، جزو برترین فرودگاه های کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: افزایش پروازهای داخلی و راه اندازی خطوط هوایی خارجی و همچنین ایجاد سایت تعمیر هواپیماهای کشور در این فرودگاه از جمله برنامه های توسعه ای ما است.

کد مطلب 4567781

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