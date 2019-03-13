استاندار هرمزگان دستور توزیع گوشت وارداتی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان اظهار داشت: این گوشت ها هم اکنون درکانتینر های یخچالدار در بندر شهید رجایی نگهداری می شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: دستور ترخیص و توزیع کانتینرهای گوشت به پشتیبانی امور دام و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان داده شده است. در پی این اقدام روز گذشته سازمان مرکزی یکی از اداره ها برای جلوگیری از توزیع گوشت در استان خواستار میزان نیاز استان شد.

رییس شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان اضافه کرد: البته این عده استدلال هایی مانند پرداخت نشدن ارز به شرکت خارجی را عنوان می کردند که همه آنها توجیه بود.

استاندار هرمزگان خاطر اضافه کرد: اداره های مانند استاندارد، غذا و دارو، گمرک، بنادر و دریانوردی و سایر توجه کنند، گاهی مصلحتی در استان ایجاب می کند که تصمیمی گرفته شود و مدیران باید با مدیریت عالی استان هماهنگ باشند، اگر مدیر با سازمان مرکزی خود کار می کند دیگر به اینجا مراجعه نکند.

استاندار هرمزگان یاد آور شد: سلامت و نشاط استان برای ما اهمیت فراوانی دارد و اگر تصمیمی گرفتم مسوولیت آنرا می پذیرم.

همتی خاطر نشان کرد: مدیر ناهماهنگ جایگاه خود را از دست می دهد که برای رفع این ناهماهنگی اقدام می کنم، هرمزگان به مدیر شجاع و خلاق نیاز دارد.

رییس شورای برنامه ریزی و توسعه هرمزگان خاطر نشان کرد: باید در کنار هم صلاح و مصلحت استان را دنبال کنیم و به اندازه مسوولیت خود مسوولیت پذیر باشیم.