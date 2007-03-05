20 هزار متر مربع از اراضی شرق مازندران رفع تجاوز شد

حسین عشقی واسوکلائی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در اجرای سیاست های ریاست قوه قضائیه و تاکیدات ریاست کل دادگستری مازندران مبنی بر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی ، این شوراء با عضویت مسئولان ادارات شهرستانهای بهشهر و گلوگاه ، تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: تا کنون تصمیات خوبی در این جلسات اتخاذ گردیده و در همین راستا به مامورین منابع طبیعی در اجرای بند اصل 156 قانون اساسی و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن و ماده 54 و تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به مامورین منابع طبیعی برای حفظ اراضی بیت المال ، اختیار تام داده شده است.

عشقی ادامه داد: در همین راستا توسط ماموران ویژه منابع طبیعی و حفظ اراضی بیت المال ، 20 هزار و 575 متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در روستای شهید آباد بهشهر را از دست متجاوزان در بیاورند.

وی خاطر نشان کرد: بیش از این 40 هزار متر مربع از زمین های این منطقه تجاوز شده بود که توسط ماموران خلع ید شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بهشهر در پایان ، از مردم شرق استان خواست که به محض اطلاع و یا مشاهده تجاوز اراضی ملی و بیت المال و یا هرگونه اراضی دولتی مراتب را به ادارات متولی امر ، نیروی انتظامی و یا دادسرای عمومی و انقلاب بهشهر گزارش دهند.