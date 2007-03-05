حضور هیچکس در کادر فنی تیم ملی قطعی نیست/ حق ملی پوشان کاراته نادیده گرفته شد

دبیرفدراسیون کاراته با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: برای تعیین کادرفنی تیم های ملی بزرگسالان و جوانان، امید در حال برسی شرایط افراد مورد نظرخود هستیم وحضورهیچکس قطعی نیست و اینکه گفته می شود مربیگری حق مسلم است به هیچ وجه چنین نیست واینکه برخی نفرات را برای حضور در مسابقات انتخابی دعوت کردیم تنها برای زیرنظرگرفتن مسابقات و ارائه نقطه نظرات آنهاست و این دعوت ضامن انتخاب هیچ کس نخواهد بود.

وی درجواب این سئوال که چرا سرمربی سابق تیم ملی که اکنون هدایت تیم ملی امارات را برعهده گرفته باید مدیرفنی تیم ملی باشد گفت: فدراسیون چنین کاری انجام نخواهد داد. این تنها یک پیشهناد بود که در حال بررسی آن بودیم . همانطور که گفتم در حال تجزیه تحلیل هستیم و بزودی وضعیت تیم ملی و کادر فنی آن را اعلام خواهیم کرد.

دبیر فدراسیون کاراته در مورد علت عدم انتخاب یکی از قهرمانان کاراته به عنوان قهرمان قهرمانان گفت : تعجب من هم در این است. وقتی فدراسیون و سرمربی به عنوان برتر دست می یابند اینکه چرا عامل اصلی این انتخابها نادیده گرفته می شود جای سوال دارد. از طرفی وقتی به دلیل حاکم بودن شرایط خاص برای ایجاد انگیزه و جلوگیری از سرخوردگی ، دو نفر انتخاب می شوند چه بهتر بود یکی هم از کاراته انتخاب می شد. البته قصد نادیده گرفتن ارزشهای حدادی و محمدی را ندارم ولی حق مسلم قهرمانان ما نادیده گرفته شد.

محسن آشوری در پایان پیرامون حل مشکل فدراسیون و قهرمانان سابق تیم ملی گفت: رایزنی هایی را آغاز کرده ام ولی اینکه تا چه میزان می توانم موفق شوم با خداست.