ووشو رو به نابودی است/ رئیس فدراسیون قولش را فراموش کرده است

خسرو مینو یکی از این نفرات در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت : سرانجام پس از مدتها کش و قوس توانستیم حقوق معوقه خود را دریافت کنیم . البته علی رغم اینکه رئیس فدراسیون اعلام کرده که روزانه 10 هزارتومان حقوق پرداخت کرده است ولی تنها 3 هزار تومان به ملی پوشان پرداخت شد. تنها در 3 ماه آخر بود که مبلغ مورد ادعای رئیس پرداخت شد.

وی ادامه داد: چند روزی است که درتلاشیم با رئیس فدراسیون تماس گرفته و پاداشهای خود را دریافت کنیم ولی موفق نمی شویم او را پیدا کنیم ، دبیرفدراسیون هم که اصلا این موضوع را تکذیب می کند. آقای علیزاده معتقد هیچ قولی داده نشده و اگر کمک های مردمی برسد و رئیس فدراسیون هم صلاح بدانند پاداشی پرداخت خواهد شد. ولی همه می دانند که ولیزاده در تمام مصاحبه های خود قبل از اعزام به دوحه گفته است که به مدال آوران پاداش خواهد داد ولی حالا همه چیز را فراموش کرده اند.

دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی دوحه قطر در پایان گفت : من به همراه دو نفر از دیگر ملی پوشان تصمیم گرفته ایم که تا زمان حضور ولیزاده در فدراسیون برای تیم ملی مسابقه ندهیم. صراحتا" اعلام می کنم با این مدیریت که منافع شخصی را به هر چیزی ترجیح می دهد ووشو راهی که منتهی به زوال و نابودی است را طی می کند.