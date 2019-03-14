دستگیری ۲ متهم فراری در بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلیل موقوفهای جانشین پلیس پیشگیری پایتخت، گفت: نیمه شب چهاردهمین روز از اسفند ماه امسال، مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۱۳ بازار در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که در یک ساختمان نیمهکاره ۲ مرد را در حال تردد مشاهده کرده در حالی که سعی داشتند با یک کاپشن روی دستهایشان را بپوشانند.
وی افزود: این وضعیت توجه مأموران را جلب کرده و به سمت آنها تغییر مسیر دادند که در همان لحظه این مردان مشکوک اقدام به فرار کردند که در همان نگاه اول مشخص شد هر دو با یک رشته دستبند به هم وصل شده اند که این مسأله به تعقیب آنها منجر شد و در نهایت چند قدم آن طرفتر هر ۲ متوقف و برای تحقیقات به احتمال فرار از زندان یا مقر انتظامی، به کلانتری ۱۱۳ بازار منتقل شدند.
وی عنوان کرد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد که این ۲ مرد هر دو به جرم سرقت موتورسیکلت از سوی مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش بازداشت شده اند که در یک فرصت مناسب توانسته اند از دادسرا متواری شوند، اما چون دستبند به دست داشتند برای مخفی شدن به مخفیگاه یکی از دوستانشان مراجعه کرده بودند که از بخت آنها کسی در مخفیگاه نبوده و مجبور شدند در خیابانهای اطراف بازار سرگردان باشند تا این که از سوی مأموران شناسایی شده اند.
سرهنگ موقوفهای، تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای انجام شده خود به جرم خود مبنی بر سرقت موتورسیکلت و جیببری اعتراف کرده و پس از صورتجلسه و تشکیل پرونده برای ادامه روند بررسی به کلانتری ۱۰۱ تجریش منتقل شدند تا در این خصوص رسیدگی به پرونده آنها انجام شود.
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