آموزش سبک زندگی اسلامی از اولویتهای شهرداری محمدیه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه کارگاههای آموزشی خانواده شهرداری محمدیه روز پنجشنبه با حضور شهردار، اعضای شورای شهر، جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی و خانوادههای ساکن در مهرگان و محمدیه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی نیایش شهر محمدیه برگزار شد.
مریم نخستین در این مراسم اظهار داشت: کارگاههای آموزشی خانواده توسط واحد فرهنگی ورزشی شهرداری در راستای تقویت برنامههای فرهنگی شهری از تیرماه امسال آغاز شده است.
وی افزود: امسال در شهرداری محمدیه توجه به امور فرهنگی جدی گرفته شده و توانستیم با رویکرد خوب شورای شهر بیش از ۴۰ کارگاه آموزشی ویژه خانواده با حضور اساتید و مربیان شاخص کشوری و استانی برگزار شده است.
نخستین تصریح کرد: برگزاری کلاسهای خانواده در راستای تقویت برنامههای فرهنگی و حقوق شهروندی، افزایش نشاط اجتماعی از اول تیرماه امسال به مدت ۹ ماه برگزار شد که مورد استقبال خانوادهها قرار گرفت.
شهردار محمدیه بیان کرد: با توجه به تأثیر این کلاسها در بینش و رفتار خانوادهها و همچنین استقبال خوب و بی نظیر شهروندان به ویژه خانوادهها از کارگاههای آموزشی، این برنامهها با جدیت در سال آینده هم برگزار خواهد شد.
نخستین به افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح عمرانی و خدماتی در محمدیه با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و یاد آور شد: شهرداری محمدیه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهره مندی یکسان همه شهروندان ساکن محمدیه و ناحیه شهری مهرگان از امکانات و خدمات مدیریت شهری تلاش کرده تا برای هر منطقه
بر اساس الویت و نیاز ساکنان پروژهای را تعریف و اجرا کند تا رضایت شهروندان جلب شود.
شهردار محمدیه تصریح کرد: تداوم برگزاری کارگاههای آموزشی، ساخت پارک بانوان از الویتهای سال آینده شهرداری است و از آنجا که نیمی از جمعیت را بانوان تشکیل میدهند و این افراد نقش مهمی در سازندگی و توسعه استان و کشور و نیز تربیت و پرورش فرزندان و تحکیم بنیان خانواده دارند در شهرداری محمدیه با نیازهای فرهنگی بانوان توجه ویژه داریم و بستر فعالیتهای مناسب برای این افراد را فراهم کردهایم.
وی افزود: بسترسازی فرهنگی خوبی برای فعالیت بانوان در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان فراهم شده تا بانوان محترم بتوانند با بهره مندی از این فضاها ضمن تقویت سلامت جسمی و روحی خود و خانواده و فرزندانشان از امکانات ایجاد شده استفاده کنند و در این راستا بزودی بوستان مادر با بهترین طراحی و امکانات در ناحیه شهری مهرگان احداث خواهد شد.
نخستین گفت: رویکرد ما در شهرداری محمدیه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه نیز ساخت بیش از ۲۵ المان شهری با ظروف دور انداختنی و بازیافتی انجام شده که ضمن صرفه جویی در هزینهها به سلامت محیط زیست نیز کمک شایانی شده است.
علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه نیز در این مراسم گفت: برگزاری کلاسهای آموزش خانواده توانسته تأثیرات خوبی در میان بانوان داشته باشد و موجب کاهش آسیبهای اجتماعی شود.
وی افزود: در قرآن به اهمیت استحکام بنیان خانواده تاکید شده و بر این اساس شهرداری محمدیه اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی خانواده در سالهای گذشته بخصوص امسال کرده است.
کاظمی یادآور شد: باید اهمیت دادن به آموزش، امور فرهنگی و حقوق شهروندی مورد توجه جدی همه نهادها بویژه متولیان امور فرهنگی و شهرداریها قرار گیرد تا بتوان به نتایج خوبی دست یافت و به تربیت فرزندان و سالم سازی جامعه کمک کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی و آشنایی با سبک زندگی ایرانی اسلامی، فراهم کردن زمینه تحکیم مبانی شخصیتی و تقویت خود آگاهی کودکان، نوجوانان و جوانان و چگونگی پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه در فرزندان و فرزند پروری از جمله محورهای اصلی کارگاههای آموزشی است که از سوی شهرداری و شورا با حضور اساتید مجرب برگزار میشود.
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