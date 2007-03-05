آمریکا راه فرار از باتلاق عراق را در گفتگو با ایران و سوریه می بیند / ایران دارای برگهای برنده قدرتمند و سرنوشت سازی است

"عبد العظیم محمود حنفی" که از قاهره تلفنی با خبرنگار مهر گفتگو می کرد درباره اهداف این نشست افزود : علاوه بر نیاز آمریکا به بسط امنیت در عراق که برگزاری این نشست گام مهمی در برقراری آن ایفا می کند؛ این کنفرانس پاسخی به درخواست روزافزون افکار عمومی درباره خروج از عراق باشد.

وی گفت : این درخواست ها اکنون از سوی گروه ها وشخصیت های سیاسی ومدنی این کشور برای گفتگو با ایران وسوریه هم مطرح شده و از سوی آنان به عنوان یکی از راهبردهای کاهش حجم گرفتاری آمریکا در عراق وفرار از باتلاق عراق اعلام

می شود که از آن میان می توان به گزارش بیکر ـ همیلتون اشاره کرد.

به گفته این تحلیلگر مصری، براساس پیش برنامه های منتشر شده از سوی برگزارکنندگان،این کنفرانس دو نشست یکی در سطح کارشناسان ودیگری در سطح وزرای امور خارجه یا حداقل معاونان وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق خواهد داشت که پیش بینی می شود جلسات معاونین وزرا به طور کامل مسائل مختلف مربوط به عراق را مورد بحث وبررسی قرار دهد اما درجلسه بعدی که در سطح وزرا برگزار می شود؛ در صورتی که شدت و دامنه تنش بین آمریکا و ایران در جلسه کارشناسان کاسته شده باشد؛ می تواند مسائلی فراتر از عراق را هم در دستور کار خود قرار داده و به بررسی آن بپردازد.

به اعتقاد حنفی، آمریکا از فرصت به دست آمده در این نشست و به ویژه در فاصله بین نشست کارشناسان و وزرای امور خارجه استفاده کرده وتماس های خود را برای کاهش تنش با ایران افزایش خواهد داد و در عین حال ایران هم برای خروج از فشارهای اعمال شده علیه خود در این رابطه به نوعی نرمش نشان خواهد داد.

رئیس مرکز پژوهش های الکنانه مصر در پاسخ به سئوال دیگر مهرمبنی بر اینکه آیا تصور می کند که نشست بغداد زمینه ساز نزدیکی آمریکا وایران خواهد شد، گفت : خیر، نزدیکی به آن شکلی که تصور می شود، نیست، بلکه نوعی کاهش تشنج بین دو طرف را در صورت تحقق تمام موارد فوق الذکر احساس خواهیم کرد.

وی در ادامه بازتاب این کاهش تنش بر وضعیت کنونی عراق را مثبت توصیف کرد وافزود : ایران دارای برگ های برنده بسیار قدرتمند وسرنوشت سازی در عراق است ودر عین حال مایل است که به طرف آمریکایی هم نشان دهد که تنها راه تعامل با تهران از راه گفتگو است وبخشی از جوانب مثبت گفتگو را هم از این طریق به واشنگتن نشان دهد.