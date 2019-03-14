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۲۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۱

وزیر کار مطرح کرد:

ظرفیت ۱۴۰میلیون تُنی کارخانه‌های سیمان/ بازار خوب کشورهای همسایه

ظرفیت ۱۴۰میلیون تُنی کارخانه‌های سیمان/ بازار خوب کشورهای همسایه

دورود- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر ۱۴۰ میلیون تُن ظرفیت سیمان کارخانه‌های در حال اجرا و یا ساخته شده در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری بعدازظهر امروز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم کارخانه سیمان دورود با اشاره به اینکه موضوع سیمان در کشور یک امر زیربنایی، اساسی و راهبردی برای توسعه است، اظهار داشت: در این زمینه باید تولیدات سیمان را در کشور افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۰ میلیون تن ظرفیت سیمان در حال اجرا و یا ساخته شده در کشور داریم که در رشد اقتصادی کشور تأثیر پیدا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کشورهای اطراف ما مثل افغانستان بازار خوبی برای فروش سیمان هستند، افزود: شهر دورود با اسم سیمان همزاد است و مردم علی رغم همه گرفتاری‌های طبیعی و زیست محیطی تولید سیمان در این شهرستان که متحمل خسارت‌هایی می‌شوند، همچنان با این صنعت احساس نوستالژیک دارند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه باتوجه به این احساس و مطالبه مردم باید به موضوع توجه کنیم و در تکمیل فاز چهارم سیمان دورود اقدام کنیم، ادامه داد: در اجرای فاز ۴ به غیر از اهداف اقتصادی اهداف اجتماعی را هم پیگیر هستیم؛ تسهیلات مورد نیاز برای این فاز توسط بانک رفاه، توسعه تعاون و صنعت و معدن باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه اعتبار و تسهیلاتی که به تصویب رسیده ۱۲۰ میلیارد است و همه مباحث مربوط به این فاز به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: تکمیل فاز ۴ سیمان دورود پیش نیازهایی می‌خواهد، از جمله اینکه شرکت احداث کننده باید شرکتی عملیاتی باشد و این شرکت باید تا پایان کار تغییر پیدا نکند و خود این پروژه را تکمیل کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مبالغ مورد نیاز تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی تأمین شده است و تسهیلات مورد نیاز به بانک رفاه داده شده و باید بانک رفاه منطقه تسهیلات لازم را به شرکت سرمایه گذار منتقل کند، افزود: این فاز سیمان دورود در منطقه‌ای است که محل دفن زباله است، دستور داده ایم نسبت به انتقال زباله به منطقه دیگر اقدام شود.

کد مطلب 4568197

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