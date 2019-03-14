به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری بعدازظهر امروز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم کارخانه سیمان دورود با اشاره به اینکه موضوع سیمان در کشور یک امر زیربنایی، اساسی و راهبردی برای توسعه است، اظهار داشت: در این زمینه باید تولیدات سیمان را در کشور افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۰ میلیون تن ظرفیت سیمان در حال اجرا و یا ساخته شده در کشور داریم که در رشد اقتصادی کشور تأثیر پیدا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کشورهای اطراف ما مثل افغانستان بازار خوبی برای فروش سیمان هستند، افزود: شهر دورود با اسم سیمان همزاد است و مردم علی رغم همه گرفتاری‌های طبیعی و زیست محیطی تولید سیمان در این شهرستان که متحمل خسارت‌هایی می‌شوند، همچنان با این صنعت احساس نوستالژیک دارند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه باتوجه به این احساس و مطالبه مردم باید به موضوع توجه کنیم و در تکمیل فاز چهارم سیمان دورود اقدام کنیم، ادامه داد: در اجرای فاز ۴ به غیر از اهداف اقتصادی اهداف اجتماعی را هم پیگیر هستیم؛ تسهیلات مورد نیاز برای این فاز توسط بانک رفاه، توسعه تعاون و صنعت و معدن باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه اعتبار و تسهیلاتی که به تصویب رسیده ۱۲۰ میلیارد است و همه مباحث مربوط به این فاز به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: تکمیل فاز ۴ سیمان دورود پیش نیازهایی می‌خواهد، از جمله اینکه شرکت احداث کننده باید شرکتی عملیاتی باشد و این شرکت باید تا پایان کار تغییر پیدا نکند و خود این پروژه را تکمیل کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مبالغ مورد نیاز تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی تأمین شده است و تسهیلات مورد نیاز به بانک رفاه داده شده و باید بانک رفاه منطقه تسهیلات لازم را به شرکت سرمایه گذار منتقل کند، افزود: این فاز سیمان دورود در منطقه‌ای است که محل دفن زباله است، دستور داده ایم نسبت به انتقال زباله به منطقه دیگر اقدام شود.