مجلس بررسی جزئیات لایحه بودجه 86 را آغاز کرد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی لایحه بودجه 86 کل کشور، صبح امروز بررسی جزئیات را آغاز کرد.

بررسی لایحه بودجه 86 کل از 12 اسفند در صحن علنی آغاز شد و پس از دو روز بحث و بررسی بر سر کلیات این لایحه و اظهار نظر 54 نماینده موافق و مخالف با کلیات آن، سرانجام نمایندگان روز گذشته به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

لایحه بودجه 86 کل کشور دارای یک ماده واحده و 20 تبصره است که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه ابتدا بررسی بخش های درآمدی و سپس بررسی بخش های هزینه ای را در دستور کار خود خواهند داشت.

پیش از این اعلام شده بررسی لایحه بودجه 86 کل کشور تا 22 اسفند ادامه خواهد داشت.