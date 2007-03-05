به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل بعد از ظهر یکشنبه در دیدار "هاشم موزادی" رئیس نهضت العلمای اندونزی با اشاره به دیدار اخیر خود از اندونزی ، براهمیت گسترش هرچه بیشتر مناسبات و همکاری‌های فیمابین تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از مواضع مردم و رهبران اندونزی در قبال موضوع هسته‌ای ایران خاطرنشان ساخت : استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای حق قانونی همه کشورهای عضو معاهده موسوم به "ان پی تی" از جمله جمهوری اسلامی ایران است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات دنیای اسلام و تاکید بر نقش مهم کشور اندونزی بعنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، برضرورت فعال تر شدن این کشور درحل مسایل جهان اسلام تاکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با اندونزی دراین زمینه اعلام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از تفرقه بین مذاهب مختلف اسلامی بعنوان خطری جدی که فراروی مسلمانان قرار دارد یاد کرد و افزود : آنچه امروز از سوی دشمنان اسلام درجهت اختلاف افکنی بین شیعه و سنی انجام می‌گیرد توطئه‌ای مذموم و با هدف ضربه زدن به اصل دین مبین اسلام است که باید بامساعی تمام علمای اسلام خنثی وبی اثر گردد.

هاشم موزادی رئیس نهضت العلمای اندونزی نیز دراین دیدار ، جمهوری اسلامی ایران را کشوری بزرگ و پراهمیت در منطقه و جهان اسلام خواند و روابط و همکاری‌های کشور متبوعش با ایران را نمونه‌ای مثال ‌زدنی در بین کشورهای مسلمان توصیف کرد.

وی با اشاره به سفرهای اخیر مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به اندونزی، آن را نشانه وجود اراده مثبت رهبران دو کشور برای توسعه بیش از پیش همکاری ها و مناسبات دانست و بر ضرورت ارتقاء روابط درتمام زمینه ها تاکید کرد.

رئیس نهضت العلمای اندونزی در سفر خود به ایران تصمیم نهضت العمای اندونزی را برای برگزاری یک کنفرانس مرکب از علمای کشورهای اسلامی در جاکارتا با هدف ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رساند و برحضور علمایی از کشورمان دراین کنفرانس تاکید کرد.

موزادی در ادامه برحق استفاده صلح آمیز جمهوری اسلامی از انرژی هسته‌ای تاکید کرد و آنرا حق مسلم همه ملتها و دولتهای مسلمان از جمله اندونزی دانست .

رئیس نهضت العلمای اندونزی همچنین گفت : مسلمانان درحال حاضر در سراسر جهان با یک تهدید مشترک روبرو هستند و آن تفرقه افکنی دشمنان اسلام و استعمارگران بین آنهاست که باید نهایت مراقبت در حفظ وحدت بین مسلمانان اعمال گردد.