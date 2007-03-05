فصل جدید رقابتهای لیگ ژاپن آغاز شد/ اولین پیروزی قهرمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، دو تیم تا دقایق پایانی بازی یک بر یک مساوی بودند اما گلزنی یوئیچیرو ناگایی باعث شد که اوراوا( قهرمان فصل گذشته) به عنوان تیم پیروز زمین مسابقه را ترک کند.

ناگایی پس از بازی به خبرنگاران گفت :" فکر می کنم خوب بازی کردیم. من بیشتر از اینکه به فشار این بازی بیندیشم ، به آن مثبت نگاه می کردم. خیلی توپ به من نرسید ولی به هر حال توانستم نتیجه را به سود تیمم رقم بزنم و خیلی خوشحالم."

هولگر اوسیک ، سرمربی آلمانی اوراوا که علیرغم تمام انتقادات ناگایی را به تیمش آورد گفت :" نه فقط به خاطر گلی که ناگایی زد ، بلکه به خاطر عملکردش از او بسیار راضی ام. او نقش زیادی در این پیروزی داشت. ما می دانستیم یوکوهاما به شدت دفاع خواهد کرد و بازی بسیار سختی پیش رو داریم اما خوشبختانه نتیجه نهایی به نفع ما بود."

کاواساکی فرانتیل نیز با تک گل دقیقه 22 مگنوم موفق شد کاشیما آنتلرز ، نایب قهرمان فصل گذشته را شکست دهد. شیمیزو نیز ویسل کوبه را با همین نتیجه از پیش رو برداشت.

اف سی توکیو هم در یک دیدار پر گل با نتیجه 4 بر 2 مغلوب سانفرس هیروشیما شد.

در سایر بازی ها ، یوکوهاما مارینوس یک بر صفر ونتفورت کوفو را کنار زد و گامبا اوساکا به سختی با همین نتیجه توانست مقابل اومیا آردیجا پیروز شود.

اویتا ترینیتا هم با کسب تساوی یک بر یک مقابل آلبیرکس نیگاتا از شکست گریخت.