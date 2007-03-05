اینجا چراغی روشن است ؛ نگاهی به سکونت خانواده ای در گوشه خیابان

اینجا چراغی روشن است ، نبش پارک دانشجوی خیابان انقلاب تهران . "صاحب خونه بیرونمان کرده است. با امشب می شه 3 شب. خونمون فلکه دوم تهرانپارس بود اما 3 روز پیش اسباب و اثاثیه مان را بار زدیم و اومدیم این جا تا نزدیک کمیته امداد باشیم" .

علی این را می گوید. او زیر سقف کوتاهی از پلاستیک و زمینی از جنس سنگ فرش خیابان درس و مشق را رها کرده و دلش برای کتاب فارسی دوم دبستان لک می زند. باد آخرین امیدها را با خود می برد.

کفشهای وصله پینه شان جلوی دری از پلاستیک است. سقف کوتاه خانه خیابانی را که پس بزنی 8 بچه قد و نیم قد می بینی. علی کوچولو با عینک ته استکانی خود را پشت چادر تنها دختر خانواده پنهان می کند.

صدای سرفه می آید ، همه سرفه می کنند. پیک نیک خاموش جلوی در است. بوی دربدری از لحاف و تشک پهن بر زمین ، به مشام می رسد. مادر خانه گوشه چشمانش را با چادر نیمه افتاده بر دوش پاک می کند ، همان طور که چادر را می چلاند می گوید : "رویت را بکش مادر، بدتر می شی" .

یکی از پسران خانه ، کارگر آشپزخانه است ، باید برود ، زنش قهر کرده حالا او هم با خانواده زندگی می کند. پسر دیگر خانه سر از زیر لحاف نارنجی بیرون می آورد ، سری تکان می دهد و می گوید : "بدبختی از در و دیوار می آید بعد به آدم می گن شما دارید فیلم بازی می کنید. ما 29 ساله تو این تهرونیم. 20 سال پیش مشهد بودیم. هی رفتیم پاکدشت و هی برگشتیم تهرون اما هر روز وضعمان بدتر از قبل شد. آقام (پدرش را می گوید) چند بار رفت پیش آقای... نامه نوشت گفت ما بدبختیم. انگار شوخی بود آن قدر صدایمان را نشنیدند که آخر آواره خیابان شدیم. الان باید به فکر خودم باشم اما دو زار پس اندازم ندارم. هر چی داشتم خرج خواهر و برادرم کردم. آینده من به جهنم... ، نمی دونم تا کی باید ور دل بابام دست فروشی کنم و آخرش هم هیچ... .

بچه ها کلاههای خود را بر سر می کشند تا سردشان نشود.

دختر تازه دیپلم گرفته . دهانش باز نمی شود حرف بزند. چشمانش اما همه چیز را می گویند. مثل چراغ بالا سر خانه ای که دیگر نیست... . پسر دیگر خانه مجله ای ورق می زند تا کاری کرده باشد. عابران تیر و تخته ها و تمام اسرار زندگی شان را ورانداز می کنند. بوی گرم خاک و یخ زدگی نفسها با زمستان در هم می آمیزد. چراغی بالای سر سقف نایلونی خانه خیابانی این خانواده 10 نفره پهن است.

حالا آنها اخطاریه و شکایت صاحب خانه ، چهاردیواری قدیمی 72 متری اجاره ای ماهی 150 هزار تومان با پیش پرداخت 500هزار تومان را به اجبار رها کرده اند و با کلی نامه مچاله چند ساله درخواست کمک به پیاده روی پناه آورده اند.

سن و سال دقیق بچه ها را نمی دانند. پدر خانواده شناسنامه ای در می آورد و با انگشت اشاره می گوید : " نگاه کنید ببینید چند سالشونه . به ما می گن مهاجرید. بابا به خدا الان 20 ساله که اینجاییم. به تعداد موهای سرم رفتم استانداری گفتم یه انباری هم بدن راضی ایم. گفتن حالا برید مسافر خونه تا جایی پیدا کنیم بهتون بدیم ، اما خبری نیست. با کامیون وسایلمون رو آوردیم اینجا. می گن شما که پول کامیون داشتید حتما پول اجاره یه خونه رو هم دارید ..." .

آهی می کشد و ادامه می دهد : " آخه کدام پدری حاضره زن و بچه اش را بندازه گوشه خیابان ! همه در قلب یخ زده زمین لانه کرده اند. اضطراب از صدای نفسهای خواب آلود بچه ای که سر در زیر بالش پنهان کرده موج می زند.

عابران بی اختیار اسباب اثاثیه رها شده در خیابان را لمس می کنند.

خونه تکونیه ؟ این را عابران می پرسند. آخر دم عید است. بچه های دیگر برای خرید عید ، خیابان چهار راه ولیعصر(عج ) را تند تند بالا می روند اما چشم علی پشت عینکش نمناک است.

"نه آقا جون خونه تکونی نیست. دل آدم تکون می خوره وقتی می بینه..." . عابری زیر لب این را می گوید.

کاش یه سقفی داشتیم ، بزرگترین آرزوی ما همینه ... هنوز چراغی روشن است. شب می رسد ، بچه ها کنار خیابان انقلاب منتظر دستی هستند که چراغ خانه شان را روشن کند.