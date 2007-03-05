عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر : نرخ جدید کرایه تاکسی ها قبل از پایان سال مشخص می شود

دکتر منظر خیر حبیب الهی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه اصلاحیه بودجه سال 85 و بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران زمان بسیاری از شورا گرفته است که هنوز هم ادامه دارد ، گفت: به دلیل بررسی این اصلاحیه و بودجه سال آینده شهرداری هنوز برخی از تصمیم گیری های شورا در خصوص نرخ حمل و نقل عمومی در تهران به تصویب نرسیده است.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نرخ تاکسی ها نباید تا پیش از پایان سال افزایش یابد و تاکسی داران موظف اند تا پایان سال با همان نرخ گذشته فعالیت کنند ، افزود : تا پیش از پایان سال 85 شورا قطعا نرخ جدید تاکسی ها را تعیین می کند ولی تا پیش از آن باید بر اساس نرخ گذشته کرایه دریافت شود و در صورت تخلف در این مورد از سوی تاکسی ها با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به تحقیقات میدانی در این زمینه و بحث بر روی تعیین نرخ جدید تاکسی ها در شورای شهر تهران تاکید کرد : حجم کار در شورای شهر زیاد است و موضوعات به صورت فشرده در حال بررسی است و رسیدگی به اصلاحیه بودجه طولانی است بنابراین شورا نتوانست تا 15 بهمن نرخ جدید تاکسی ها را تعیین کند که در اولین فرصت این کار را انجام خواهد داد.