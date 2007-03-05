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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۳۹

عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر : نرخ جدید کرایه تاکسی ها قبل از پایان سال مشخص می شود

عضو شورای شهر تهران در گفتگو با مهر : نرخ جدید کرایه تاکسی ها قبل از پایان سال مشخص می شود

کرایه تاکسی ها پیش از تصویب شورای شهر تهران افزایش نخواهد یافت و رانندگان تاکسی مجاز نیستند تا زمان اعلام شدن نرخ جدید از طرف شورا ، کرایه خود را افزایش دهند.

دکتر منظر خیر حبیب الهی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه اصلاحیه بودجه سال 85 و بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران زمان بسیاری از شورا گرفته است که هنوز هم ادامه دارد ، گفت: به دلیل بررسی این اصلاحیه و بودجه سال آینده شهرداری هنوز برخی از تصمیم گیری های شورا در خصوص نرخ حمل و نقل عمومی در تهران به تصویب نرسیده است.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نرخ تاکسی ها نباید تا پیش از پایان سال افزایش یابد و تاکسی داران موظف اند تا پایان سال با همان نرخ گذشته فعالیت کنند ، افزود : تا پیش از پایان سال 85 شورا قطعا نرخ جدید تاکسی ها را تعیین می کند ولی تا پیش از آن باید بر اساس نرخ گذشته کرایه دریافت شود و در صورت تخلف در این مورد از سوی تاکسی ها با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به تحقیقات میدانی در این زمینه و بحث بر روی تعیین نرخ جدید تاکسی ها در شورای شهر تهران تاکید کرد : حجم کار در شورای شهر زیاد است و موضوعات به صورت فشرده در حال بررسی است و رسیدگی به اصلاحیه بودجه طولانی است بنابراین شورا نتوانست تا 15 بهمن نرخ جدید تاکسی ها را تعیین کند که در اولین فرصت این کار را انجام خواهد داد.

کد مطلب 456829

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