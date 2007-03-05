عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسماعیل هنیه مامور تشکیل دولت وحدت ملی در نشستی در غزه درباره ادامه رایزنی های مربوط به تشکیل این دولت در امروز دوشنبه توافق کردند.



- نبیل ابوردینه سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که هیچ مانعی در برابر تشکیل دولت وحدت ملی وجود ندارد و توافقنامه مکه مکرمه کاملا اجرا خواهد شد و دولت وحدت ملی هم طی چند روز و شاید یک هفته دیگر تشکیل خواهد شد.



- خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران، حمایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از طرح صلح اعراب برای حل مناقشه خاورمیانه را - که بر عادی سازی روابط با اسرائیل در برابر عقب نشینی این رژیم از مناطق اشغالی فلسطینی تصریح می کند - تکذیب کرد.



- خبرگزاری عربستان اعلام کرد: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با پادشاه عربستان، روابط دوجانبه میان دو کشور برادر و تحولات منطقه ای و بین المللی را بررسی کرد.



- وزیران امور خارجه کشورهای عربی عضو کمیته ویژه عراق در نشستی با حضور وزیر امور خارجه ترکیه، دستور کار نشست منطقه ای درباره عراق را که مارس آینده در بغداد برگزار می شود، بررسی کردند.



- عبدالرحمن شلقم وزیر امور خارجه لیبی اعلام کرد که کشورش در اعتراض به انتقال مکان برگزاری نشست آتی سران عرب از شرم الشیخ مصر به ریاض، این نشست را تحریم خواهد کرد.



- سعودالفیصل وزیر امور خارجه عربستان در قاهره گفت که منطقه خلیج فارس در صورت دست نیافتن به حل مسالمت آمیز برای حل پرونده هسته ای ایران، متضرر خواهد شد.



- تلویزیون رسمی کویت اعلام کرد که دولت این کشور به ریاست شیخ ناصرمحمد الاحمد الصباح استعفای خود را تقدیم شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت تقدیم کرده است.



- سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که محمدالبرادعی مدیر کل این آژانس 13 مارس برای بررسی برچیدن تاسیسات هسته ای کره شمالی به این کشور سفر خواهد کرد.



- تونی بلر نخست وزیر انگلیس گفت که بحث و جدل در داخل کشورش درباره حمایت وی از واشنگتن در جنگ علیه عراق، هنگامی که وی تا چند ماه آینده، پست خود (نخست وزیری) را ترک کند؛ پایان خواهد یافت.



- الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برای دیدار با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر دولت امارات وارد ابوظبی شد.



- مجلس نمایندگان اردن، طرح قانون جنجال برانگیز جدید مطبوعات و انتشارات را - که بر مجازات حبس روزنامه نگاران تصریح می کند-؛ در میان انتقادهای شدید انجمن روزنامه نگاران اردنی تصویب کرد.



- رهبر جبهه آزادیبخش صحرای غربی (پولیساریو) از خوزه لوئیز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که - دوشنبه از مغرب دیدار می کند- خواست با طرح خودمختاری این منطقه از سوی مغرب مخالفت کند.