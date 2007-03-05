مصلی محل مناسبی برای نمایشگاه کتاب نیست

فرید مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : مدتها است که مبنای تصمیم گیری مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نشر نظرات شخصی است و این تصمیمها بدون مشورت با دست اندرکاران این حوزه گرفته می شود.

وی افزود : سه دلیل عمده ای که برای نامناسب بودن برگزاری نمایشگاه کتاب در محل سابق عنوان می کنند عبارت است از این که نمایشگاه بین المللی تهران برای نمایشگاه کتاب طراحی نشده است ؛ دوم این که مشکلات ترافیکی باعث به وجود آمدن مشکلات ترافیکی می شود ؛ و سوم این که فضای کافی در آن جا برای حضور ناشران وجود ندارد.

این کارشناس نشر در ادامه با طرح این سوال که چگونه این مشکلات در 19 دوره گذشته تحمل شده است ، گفت : جالب است که در دوره بیستم این معضلات چنان عمده شده است که به دوپاره شدن نمایشگاه منجر می شود . سوال بعدی که پیش می آید این است که اگر امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران وجود ندارد واقعا چه اصراری است که این نمایشگاه برگزار شود. صحیح تر آن است که ابتدا یک مکان مناسب در هر جایی تدارک ببینیم و وقتی این فضا درست شد نمایشگاه کتاب برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد : در دوپاره کردن نمایشگاه کتاب مشکلات زیادی به وجود می آید. کسانی که می خواهند در یک روز از دو بخش نمایشگاه دیدن کنند یا مجبور به صرف نظر کردن از بازدید یکی از بخشها می شوند یا این که باید وقت زیادتری صرف کنند تا از هر دو بخش بازدید کنند که در نهایت به افزایش ترافیک منجر می شود .