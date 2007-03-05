حسین حداد پایه گذار پژوهش در ادبیات کودک بود / خلاء حداد جبران نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رحماندوست نویسنده کودک و نوجوان با ابراز تاسف از مرگ زودهنگام سید حسین حداد، درباره آشنایی اش با وی گفت: زمانی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی مدیرمسئول مجله های رشد بودم، با حداد آشنا شدم اما خیلی زود با یکدیگر انس گرفتیم به خاطر اینکه وی در حال به وجود آوردن اتفاقی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بود که تا آن زمان سابقه ای نداشت؛ یعنی بخش پژوهش و تحقیق در این عرصه بود.

این نویسنده ادامه داد: یعنی اگر بگوئیم که تولید، نوشتن و سرودن یک بخش است و نقد کردن نیز بخش دیگر، اما بخش پژوهش در این عرصه شناخته شده نبود و اصلاً وجود نداشت و حداد به آن جان بخشید.

رحماندوست درباره آثار و فعالیت های ادبی حسین حداد نیز افزود: اولین کتابی هم که منتشر کرد کتاب "گلچهر" بود که شرح حال من، رضا رهگذر و فریدون عموزاده خلیلی بود. او سپس از پژوهش در ادبیات کورکان به پژوهش در ادبیات داستانی بعد از انقلاب نقب زد؛ مثلاً در حیطه ادبیات دفاع مقدس، ادبیات داستانی و ادبیات دینی.

این نویسنده اضافه کرد: معمولاً برای کتاب هایی هم که منتشر می کرد، دست به نوعی بررسی و آمار می زد و کارنامه رشته هنری ویژه را به دست می آورد و در اختیار افراد می گذاشت؛ یعنی گونه ای تبدیل کردن هنر به آمار.

مصطفی رحماندوست در خصوص جایگاه پژوهش های حسین حداد در حوزه ادبیات داستانی کودک و نوجوان نیز گفت: پژوهش تاثیر بلافاصله و فوری نمی گذارد و همیشه به عنوان پایه ای برای حرکت های بعدی شناخته می شود، اما در عین حال ما نباید در این باره که کار ایشان چقدر موثر بوده است، بحث کنیم. باید به این موضوع بپردازیم که او آغازگر این حوزه در کارهای ما بوده است.

حسن بنیانیان، رئیس حوزه هنری نیز درباره فعالیت های پژوهشی حداد گفت: حداد یکی از هنرمندان باسابقه بود که مستمراً در حوزه ادبیات کودک و مسائل جنگ و پژوهش و هنر تلاش کرده است و پشتکاری مثال زدنی داشت. او همیشه بدون سر و صدا و جار و جنجال و با نگاهی عمیق به تولید آثارش می پرداخت.

او اضافه کرد: نسلی کسانی مانند حداد بیشتر روحیه انجام کارهای عمیق فرهنگی داشتند تا کارهای سطحی و روبنایی. جنس کارهای حداد، برای جوانان ما نکات آموزنده ای دارد. از این جهت که این نوع هنرمندان با اخلاص تلاش می کردند که تجربیات جاهای مختلف را جمع آوری کنند و فضایی برای تربیت نسل تازه ای از هنرمندان متعهد به وجود بیاورند. امیدواریم که با معرفی و تجدید چاپ آثار او که برخی از آنها هنوز چاپ نشده و باقی مانده است.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: او به دلیل اینکه نتیجه کارهایش در آثار دیگران پخش می شد، ناشناخته باقی مانده است. واقعیت این است که خلاء این افراد پر نمی شود، به دلیل اینکه سال ها در شرایط جنگ و در فضایی فرهنگی و متعهدانه کار کرده اند.

خسرو آقایاری، نویسنده کودک و نوجوان و سردبیر کتاب ماه کودک و نوجوان نیز درباره سابقه آشنایی اش با حداد، گفت: حداد را 10 سال پیش و در همایش شب شعر عاشورای شیراز دیدم و مقدمه ای بود برای آشنایی ما و بعد از آن هم عهده دار مراسم ادبیات عاشورایی بود که در حوزه هنری برگزار می شد.

او حسین حداد را در عرصه ادبیات کودک، یک تئوری پرداز نامید و افزود: او دید روشنی نسبت به ادبیات داستانی داشت و صاحب تئوری بود و همیشه در مواجهه با او طرح ها و برنامه های پژوهشی تازه ای را می آموختیم. البته هنوز آثار او تماماً به چاپ نرسیده است و لایه های دیگری از فکر و اندیشه او هنوز بر ما پنهان است. یکی از ویژگی های بارزش خلوص و اعتقادش بود. از این جهت حوزه هنری و نیروهای مسلمان با خلائی جدی مواجه شده اند و شاید سال ها طول بکشد که کسانی مانند حسین حداد متولد شود. اما با این وجود امیدواریم که با وجود جوانان مسلمان و پرشور این خلا کمتر احساس شود.