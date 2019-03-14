مخالفان انتقال آب خزر عناصر نفوذی در فضای مجازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی شامگاه پنج‌شنبه در نشستی با هدف تشریح چگونگی تصویب طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و استان سمنان در جمع قشرهای مختلف مردم دامغان به میزبانی حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) ضمن بیان اینکه با تصویب طرح انتقال آب دریای خزر استان‌هایی که با کمبود آب دچار مشکل بودند از تشنگی سیراب می‌شوند، بیان کرد: ۸۱.۶ درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و استان سمنان رأی مثبت دادند و در بودجه اعتبار برای این منظور اختصاص پیدا کرده است.

وی مخالفان طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فلات مرکزی را عده‌ای عناصر نفوذی در فضای مجازی خواند و بیان کرد: چرا آن زمان که انتقال گاز ۴۸ اینچ از استان سمنان به مازندران مطرح بود و برای انتقال آن هزاران درخت قطع و به محیط زیست لطمه و آسیب وارد شد مردم و کانال‌های فضای مجازی استان مازندران مخالفت نکردند اما اکنون با بحث انتقال آب دریای خزر ساز مخالفت می‌زنند و می‌گویند به محیط زیست آسیب وارد می‌شود.

عضو خانه ملت با بیان اینکه دریای خزر دو میلیون و ۸۰۰ لیتر فقط از رود ولگا ورودی آب دارد، ابراز کرد: استان سمنان به لحاظ منابع آبی دچار کمبود است و با انتقال آب از دریای خزر این مشکل برطرف خواهد شد.

حسن بیگی بیان کرد: با توجه به اینکه از سال‌های قبل در بحث انتقال آب دریای خزر سنگ اندازی شد ولی به لطف خدا و پیگیری‌های انجام شده و دفاع از این طرح در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور این موضوع نهایی و برای آن بودجه اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر مطالبه چندین ساله مردم استان سمنان بوده است، اظهار داشت: برای ادامه حیات دامغان نیازمند انتقال آب دریای خزر بوده‌ایم و این مطالبه در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان سمنان و تلاشش و جدیت نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی بر آن صحه گذاشته شد.

نماینده دامغان در مجلس بیان کرد: میزان آب دریای خزر ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب است و سالانه سه هزار میلیارد متر مکعب از رودخانه‌های مانند ولگا و دیگر رودخانه‌ها آب شیرین کن به آب دریای خزر وارد می‌شود لذا مجوز محیط زیستی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و استان سمنان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور صادر شده است.