"این شیشه شکستنی است، لطفاً سکوت!" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدت این فیلم کوتاه سه دقیقه است و داستان جوانی به نام حیدر را بیان می کند که به بیماری صرع مبتلاست. ولی در کنار این مشکل توانایی خاصی در انجام محاسبات ریاضی دارد و ...



مجید جوزایی سابقه فعالیت در شبکه قرآنی سیما و ساخت فیلم کوتاه، کلیپ و فیلم های تبلیغاتی را دارد. الهام آقالری تجربه دستیار کارگردانی و برنامه ریزی در مجموعه های و فیلم های نود دقیقه ای را دارد.



حسین تورنگ تصویربردار، مهدی جوزایی فیلمنامه نویس، امیر خیرخواه صدابردار، قاسم خدابنده لو تدوینگر و دفتر انجمن سینمای جوانان ایران تهیه کننده فیلم "این شیشه شکستنی است، لطفاً سکوت!" هستند.