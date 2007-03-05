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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

"این شیشه شکستنی است، لطفاً سکوت!" آماده نمایش شد

فیلم کوتاه "این شیشه شکستنی است، لطفاً سکوت!" ساخته الهام آقالری و مجید جوزایی تولید انجمن سینمای جوانان ایران آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدت این فیلم کوتاه سه دقیقه است و داستان جوانی به نام حیدر را بیان می کند که به بیماری صرع مبتلاست. ولی در کنار این مشکل توانایی خاصی در انجام محاسبات ریاضی دارد و ...

مجید جوزایی سابقه فعالیت در شبکه قرآنی سیما و ساخت فیلم کوتاه، کلیپ و فیلم های تبلیغاتی را دارد. الهام آقالری تجربه دستیار کارگردانی و برنامه ریزی در مجموعه های و فیلم های نود دقیقه ای را دارد.

حسین تورنگ تصویربردار، مهدی جوزایی فیلمنامه نویس، امیر خیرخواه صدابردار، قاسم خدابنده لو تدوینگر و دفتر انجمن سینمای جوانان ایران تهیه کننده فیلم "این شیشه شکستنی است، لطفاً سکوت!" هستند.

کد مطلب 456835

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