مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تسریع در روند خصوصی سازی و واگذاری ها اعم از سهام عدالت و غیره در کشور پیشنهادی درستاد مرکزی توزیع سهام عدالت مبنی برواگذاری اختیارات هیئت دولت به چند وزیر مطرح شده است.

غلامرضا حیدری کردزنگنه با تاکید بر این که این طرح در حد پیشنهاد مطرح شده است، تصریح کرد: براساس این پیشنهاد، به منظور سرعت گرفتن خصوصی سازی در کشور اختیار تام به چند وزیر برای تصمیم گیری‌ها در این خصوص داده خواهد شد.

وی همچنین با بیان این که آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی در دولت است، افزود: این طرح به زودی وشاید تا پایان سال به تصویب برسد.

به گفته مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، قیمت سهام هایی که برای فروش در بورس آماده می شود، براساس مصوبات و آئین نامه های قبلی و قانون برنامه چهارم توسعه است.

وی اضافه کرد: به دلیل این که هنوز آئین نامه قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی نهایی نشده است، قیمت هایی که برای سهام های قابل عرضه تعیین می شود، براساس این آئین نامه جدید نیست.