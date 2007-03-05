به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، در این کمیسیون که به ریاست دکتر طهماسبی، وزیر صنایع و معادن ایران و خوزه خانف وزیر صنایع پایه و معادن ونزوئلا که ریاست هیات ونزوئلایی را نیز بر عهده دارد برگزار خواهد شد، پس از تشکیل 7 کمیته کاری شامل 5 کمیته تخصصی و 2 کمیته هماهنگی و حقوقی، دو طرف در زمینه های مختلف اقتصادی ، صنعتی و معدنی بحث و تبادل نظر می کنند.

هیئت ونزوئلایی شرکت کننده در این اجلاس شامل وزرای صنایع پایه و معادن ، امور خارجه ، اقتصاد مردم و علوم فناوری این کشور و نیز معاونین وزارت اقتصاد، کشاورزی، نفت و انرژی، جهانگردی، دارایی ، آموزش عالی، شهردار کل کارکاس و رئیس کل گمرک ونزوئلا است.

در این نشست پس از مذاکرات و توافق بین ارگان‌های دولتی و خصوصی ایران و ونزوئلا در خصوص مسائل مورد علاقه ، دو طرف، حدود 14 سند همکاری دولتی و قریب به 25 سند خصوصی در زمینه های صنعتی و معدنی ، اقتصادی ، بازرگانی و گمرکی به امضای نمایندگان ایران و ونزوئلا خواهد رسید.