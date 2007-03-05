معاون وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر خبر داد : شناسایی 119 خوشه صنعتی در کشور

معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به این که تاکنون 119 خوشه صنعتی در کشورشناسایی شده اند، گفت: این میزان شامل واحدهای تولیدی است که استعداد خوشه شدن دارند که باید به صورت شبکه ای و مرتبط و با حمایت نهادهای پشتیبانی کننده به خوشه صنعتی تبدیل شوند.

محمدرضا نوتاش با بیان این که ایجاد خوشه‌های صنعتی باتوجه به استعداد، وضعیت و پتانسیل های موجود در هر منطقه ادامه خواهد یافت تا خوشه صنعتی مربوط به آن منطقه به تدریج شکل گیرد، افزود: بحث خوشه های صنعتی از حدود 6-7 سال قبل مطرح شد و ظرف 5 سال گذشته بیشتر به دنبال فرهنگ سازی در زمینه معرفی خوشه‌های صنعتی بودیم.

وی با اشاره به این که هم اکنون 30 طرح خوشه صنعتی دردست مطالعه و بررسی است ، تصریح کرد: هم اکنون 8 خوشه صنعتی در حال ایجاد است.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان این که با آغاز به‌کار مرکزملی خوشه های صنعتی درمرحله نخست 50 نفربعنوان عامل توسعه خوشه های صنعتی از آموزش لازم برخوردار شدند ، خاطرنشان کرد: درمرحله دوم نیز30 نفردر مرحله آموزش قراردارند.

وی درخصوص اختصاص اعتبارصندوق ضمانت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک درسال 86 ، گفت: قرار است که سال آینده 5/4 میلیارد تومان برای این امراختصاص یابد.

به گفته نوتاش، سرمایه اول صندوق 50 میلیارد تومان بوده که قرار بود در طی سال های 83 و 84 واگذار شود ، اما سال گذشته از این میزان فقط پنج میلیارد تومان و تا کنون نیز5/4 میلیارد تومان پرداخت شده است که تا پایان سال میزان اعتبار اختصاص یافته به 10 میلیارد تومان خواهد رسید.