ترافیک نیمه سنگین در محور صالح آباد ایلام/مسیر یک طرفه شد

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به حضور مردم در مناطق گرمسیری استان ایلام و امامزاده علی صالح (ع) در صالح آباد، این محور دارای ترافیک نیمه سنگین هست که به همین علت و برای رفاه حال مردم عزیز که در آخرین جمعه سال به زیارت اهل قبور مشرف می‌شوند، این محور از سمت ایلام تا تقاطع ماربره یک طرفه شد.

وی افزود: در ساعت ۱۶ نیز در صورت ضرورت و وجود ترافیک سنگین و نیمه سنگین، این محور بالعکس از دوراهی ماربره تا شهر ایلام یک طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان ایلام افزود: با توجه به ترافیک به وجود آمده رانندگان محترم نسبت به رعایت فاصله طولی مناسب با خودرویی جلویی جهت پیشگیری از تصادفات اقدام کنند.

وی یادآور شد: رانندگانی که در مسیر ماربره تردد می‌کنند با توجه به شرایط این محور که دارای پرپیچ و خم زیاد و عرض کم است می‌طلبد که رانندگان در این مسیر با هوشیاری کامل و پرهیز از حرکات حادثه‌ساز تردد کنند.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: شهروندان گرامی جهت رفاه حال خود با برنامه ریزی مناسب برگشت از سفرهای خود را به ساعات پایانی روز که ساعات اوج ترافیک می‌باشد موکول نکنند.