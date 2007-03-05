بازیهای رایانه ای و جاذبه های تکنولوژیک جای قصه را نمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، " دوست خردسال " پنج سال پیش توسط جمعی از دست اندرکاران وعلاقمندان ادبیات کودک و نوجوان منتشر شد و تا امروز نیز به همراه دو نشریه دوست نوجوان و کودک به شکل هفته نامه منتشر می شود.

ارتقای توانایی های عملی خردسالان و پرداختن به انواع موضوعات اجتماعی و قابل لمس چون خانواده، نقش والدین و پاره ای از مسائل ارزشی نظیر دین و درونمایه های مذهبی، اقوام و محیط زیست عمده رویکردهای این نشریه را تشکیل می دهد.

مسئولان این نشریه آن را مجله ای موفق بین مخاطبان شهرستانی و تهرانی ارزیابی می کنند. اما شمارگان نشریه به گفته آنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. ظاهرا این امر موجب شده تا " دوست خردسال " به تعداد مناسب در اختیار متقاضیان قرار نگیرد.

مرجان کشاورزی آزاد سردبیر این نشریه درباره ورود فناوری های روز در زندگی کودکان و نوجوانان و نقش نشریه " دوست خردسال " در این میان اعتقاد دارد: این نشریه با رویکرد های موفق و کارساز توانسته بر تمام فناوری ها حتی بازی ها، فیلم ها و کارتون های کامپیوتری غلبه کند؛ به طوری که اگر امروز کودک ناگزیر به انتخاب میان این دو شود طبعا نشریه دوست خردسال را به دلیل دارا بودن ویژگی هایش انتخاب می کند.

آشتی دادن کودکان با کاغذ و کتاب از طریق برگزاری جلسات قصه خوانی برای جلوگیری از فراموش شدن این موضوع در دنیای امروز از دیگر فعالیت های دوست خردسال است. این نشریه به گفته کشاورزی می کوشد تا تعاملی میان کتاب و قصه های مختلف ایجاد کند. زیرا در بطن این قصه ها ویژگی ها و جاذبه هایی نهفته است که انواع سی دی ها و دی وی دی ها با وجود جذابیت های بصری از آنها تهی هستند.

نشریه دوست خردسال هر سال پنجاه شماره برای علاقمندان خود منتشر می کند. مارال کشاورزی آزاد، محمد حسین و مجتبی صلواتیان از دست اندرکاران این نشریه هستند. افشین علاء نیز سردبیر است و تحریریه آن اعضای ثابتی ندارد.