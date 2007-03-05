فرهنگ معیری، چهره پرداز پیشکسوت سینمای ایران، در خصوص تاثیر مراسم بزرگداشت به خبرنگار مهر گفت: "از لطف دوستان به خاطر برگزاری این بزرگداشت تشکر می کنم و امیدوارم این تقدیرها باعث ایجاد انگیزه در بین هنرمندان جوان چهره پرداز شود تا در ارائه کارهای بهتر و ماندگارتر بتوانند سختکوشتر عمل کنند و انتخاب های مناسب و درستی انجام دهند."

وی تاکید کرد: "امیدوارم انتخاب افراد برای برپایی مراسم بزرگداشت بدون غرض ورزی انجام شود و مهمتر اینکه تحلیل و بررسی کارهای گذشته هنرمندان نیز طی برنامه هایی انجام و عیار واقعی هر هنرمند مشخص و عیان شود. چون این روزها برخی را بی جهت بزرگ می کنند و عده ای دیگر از پیشگامان این عرصه را پس می زنند و در حاشیه قرار می دهند."



این چهره پرداز در خصوص اهمیت برگزاری مراسم بزرگداشت تلاش و فعالیت باتجربه و صاحب اثر در عرصه های مختلف هنری اظهار داشت: "وقتی هنرمند باسابقه ای مورد تشویق قرار می گیرد و گرامی داشته می شود، این حس به اجتماع و سپس به نسل جوان منتقل خواهد شد. ادامه یافتن این روند موجب خلاقیت هنری می شود. در غیر این صورت رکود و رخوت و تکرار رخ می دهد."



معیری راجع به مقایسه شرایط برگزاری سومین دوره جشن چهره پردازی اعلام کرد: "اصولاً برگزاری یکنواخت هر مراسمی ثمری جز تکرار ندارد. باشکوهتر برگزار شدن جشن سالروز چهره پردازی باعث توجه بیشتر همه به این عرصه می شود. همچنین نشاندهنده جایگاه واقعی چهره پردازی در سینمای ایران خواهد بود."