حمله نظامی به ایران یک جنگ روانی است / انگیزه های زیادی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد

"عباس بختیار"محقق و کارشناس نروژی در گفتگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: در آستانه نشست آژانس بین االمللی انرژی اتمی، اسرائیلی ها درصدد فشار بر آمریکا در راستای اعمال فشار بر ایران هستند.

بختیار که در حال نوشتن کتاب "آن سوی مداخلات آمریکا در ایران و عراق" است، گفت : هدف از انتشار اخباری مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران بیشتر یک جنگ روانی است و آمریکا درصدد است تا با استفاده از این ترفند و عوامل منطقه ای، ایران را مرعوب نماید.

وی همچنین همکاری برخی از کشورهای منطقه با آمریکا در این مسیر را پی ریزی یک نقش "پلیس خوب و پلیس بد" از سوی آمریکا و کشورهای منطقه می داند تا بتوانند اهداف کلی را پیش ببرند.

به عقیده این استاد پیشین دانشگاه، تحریم ها به اندازه ای که تصور می شود نمی تواند حداقل در کوتاه مدت به ایران آسیب رساند صرفاً این تحریمها می تواند بار روانی داشته باشد.

بختیار با اشاره به اینکه فشار آمریکا به ایران از دو سال پیش شروع شده بر این نکته نیز تاکید می کند که ایران نیزمدتی است خود را برای شرایط بحران آماده کرده است و ایرانی ها حداکثر باید کمربند خود را محکم ببندند.

وی همچنین درباره فشار آمریکا وغرب برای کاهش سرمایه گذاری درایران تصریح کرد: در ایران انگیزه های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد و تهران باید بدون توجه به مسائل حاشیه ای در داخل زمینه هایی را برای این سرمایه گذاریها فراهم آورد.

این کارشناس، ثبات و پایداری در قوانین اقتصادی،عدم دست اندازی دولت به سرمایه گذاری های خارجی - که به گفته وی ایران این قول را داده- و همچنین شفاف سازی در بورس را ازجمله عواملی می داند که می تواند سرمایه گذاری و توان مقابله تهران با تهدیدهای اقتصادی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه ایران شایستگی رشد اقتصادی 10 در صدی را دارد، برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی از بین رفتن قدرتهای پشت پرده و رانت های اطلاعاتی را در سیستم بورس ایران در این مسیر مهم ارزیابی می کند.