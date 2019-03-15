به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح جمعه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار داشت: نگاه مقامات ارشد استان به جزیره خارگ همیشه خاص بوده است و خوشبختانه همین نگاه در مدیران شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تشکر ویژه‌ای هم باید از مردم صبور جزیره خارگ داشته باشم که در سال ۹۷ با همت والایی که داشتند توانستیم پروژه‌های مختلف زیر ساختی در جزیره را افتتاح کنیم.

بخشدار ویژه خارگ افزود: شرکت پایانه‌های نفتی ایران یکی از شرکت مهم در حوزه صادرات و ذخیره سازی نفت خام کشور است و دارای حوزه وسیع مأموریت‌های مختلف سازمانی است و تمرکز فعالیت‌هایش در جزیره مقاوم خارگ است.

وی با بیان اینکه خارگ مرکز ثقل صادرات و ذخیره سازی نفت خام کشور است، افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه بهسازی، نوسازی تأسیسات حیاتی پایانه نفتی خارگ توسط تلاشگران داخلی صورت گرفته است که این همت جهادی جای تقدیر دارد و به عنوان نماینده دولت در این بخش ویژه دست تلاشگران عرصه جهاد نفت در خارگ را به گرمی می‌فشاریم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در مأموریت مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در جزیره خارگ اقدامات مناسب زیر ساختی در حوزه‌های مختلف عمران شهری انجام داده است و در آینده مطمئناً این مجموعه با نگاه ویژه‌ای که به جزیره دارد با بازبینی امروز جزیره خارگ طرح‌هایی که نیاز امروز جزیره خارگ است را بررسی و آینده‌نگری خواهد کرد.

رضایی گفت: خواست ما از همه مسئولان در جزیره خارگ این است که از حاشیه دوری کنیم، فراجناحی کار کنیم و هدف ما خدمت به مردم باشد، هرگاه هدف خدمت به مردم باشد مطمئناً خروجی کار ما دقیق‌تر خواهد بود.