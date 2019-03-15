آغاز عملیات تخلیه دام های رومانیایی از کشتی/٥٠ هزار راس وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات تخلیه ٥٠ هزار رأس دام زنده سبک و سنگین که شب گذشته با کشتی وارد بندر چابهار شده بود، از ساعت ٢ بامداد امروز آغاز شده است.

این اولین محموله وارداتی دام زنده از طریق کشتی است.

به گفته مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام این واردات از کشور رومانی انجام شده و عملیات تخلیه آن دو تا سه روز به طول می‌انجامد.

دیروز حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این واردات در راستای تنظیم بازار انجام می‌شود و تا متعادل شدن بازار ادامه دارد، گفت: تا پایان سال ٩٧ در مجموع ٩٠ هزار رأس دام زنده وارد کشور می‌شود.

عملیات تخلیه ٥٠ هزار رأس دام در بندر چابهار آغاز شده و طی دو تا سه روز آینده ادامه دارد.