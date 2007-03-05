بهره برداری از کارگاههای فنی دانشگاه آزاد آذرشهر

دکتر جعفر کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برق و الکترونیک، اندازه گیری سیستم ها، سیم پیچی و جوشکاری از جمله کارگاه های تازه تاسیس دانشگاه آزاد آذر شهر است که به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: معاونت عمرانی دانشگاه آزاد آذرشهر بیش از 600 میلیون ریال برای احداث و تجهیز کارگاه های جدید التاسیس این دانشگاه هزینه کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذر شهر ادامه داد: سایت اینترنتی و کتابخانه عمومی دانشگاه آزاد آذر شهر نیز همزمان با دیگر طرح های عمرانی این دانشگاه و برای استفاده دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد آذر شهر به بهره برداری رسید.