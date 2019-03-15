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۲۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

‌شهردار منطقه یک تهران:

مواهب طبیعی و افراد فرهیخته ۲سرمایه اصلی شمال تهران محسوب می شوند

مواهب طبیعی و افراد فرهیخته ۲سرمایه اصلی شمال تهران محسوب می شوند

شمیرانات- ‌شهردار منطقه یک تهران گفت: مواهب طبیعی و اکولوژیکی و افراد فرهیخته ۲ سرمایه اصلی در شمال تهران محسوب می‌شوند که این منطقه را از سایر مناطق متمایز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی صبح جمعه در جمع شورایاران محلات ۲۷ گانه شمال تهران اظهار داشت: هیچ منطقه‌ای در شهر تهران از نظر معیشتی، دانش، شرایط فرهنگی بالاتر از منطقه یک نیست و این سرمایه انسانی اگر در کنار مدیریت شهری قرار گیرد نتیجه آن رونق منطقه است.

موسوی افزود: با ساختار سازی مناسب شورایاری‌ها می‌توانیم آنها را از طرح مسائل و دغدغه‌های کوچک محلی به سمت ارائه طرح‌های کاربردی در محله‌ها ارتقا دهیم.

وی گفت: شورایاران بعنوان دولت‌های محلی باید طرح مناسب محله خود را بررسی کنند و به مدیریت شهری منطقه اعلام نمایند که چه طرح و پروژه‌هایی لازم است در محله آنها اجرا شود تا بستر شهری برای زندگی ساکنان آن مناسب سازی شود.

شهردار منطقه یک تهران بیان داشت: تقویت شورایاری‌ها و نهادهای اجتماعی در راستای توسعه پایدار باید اجرا شود چرا که توسعه پایدار در شهر با توسعه اجتماعی رخ می‌دهد که مهمترین شاخص این توسعه، حضور مردم، سازمان‌های مردم نهاد و سرمایه‌های انسانی است.

موسوی از شورایاران خواست به عنوان اصلی ترین سرمایه‌های اجتماعی شهر تهران با مشارکت خود در طرح‌های شهری مدیریت منطقه را یاری کنند و در ادامه گفت: مواهب طبیعی و اکولوژیکی و افراد فرهیخته ۲ سرمایه اصلی در شمال تهران محسوب می‌شود که منطقه یک تهران را از سایر مناطق متمایز می‌کند.

کد مطلب 4568519

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