مواهب طبیعی و افراد فرهیخته ۲سرمایه اصلی شمال تهران محسوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی صبح جمعه در جمع شورایاران محلات ۲۷ گانه شمال تهران اظهار داشت: هیچ منطقه‌ای در شهر تهران از نظر معیشتی، دانش، شرایط فرهنگی بالاتر از منطقه یک نیست و این سرمایه انسانی اگر در کنار مدیریت شهری قرار گیرد نتیجه آن رونق منطقه است.

موسوی افزود: با ساختار سازی مناسب شورایاری‌ها می‌توانیم آنها را از طرح مسائل و دغدغه‌های کوچک محلی به سمت ارائه طرح‌های کاربردی در محله‌ها ارتقا دهیم.

وی گفت: شورایاران بعنوان دولت‌های محلی باید طرح مناسب محله خود را بررسی کنند و به مدیریت شهری منطقه اعلام نمایند که چه طرح و پروژه‌هایی لازم است در محله آنها اجرا شود تا بستر شهری برای زندگی ساکنان آن مناسب سازی شود.

شهردار منطقه یک تهران بیان داشت: تقویت شورایاری‌ها و نهادهای اجتماعی در راستای توسعه پایدار باید اجرا شود چرا که توسعه پایدار در شهر با توسعه اجتماعی رخ می‌دهد که مهمترین شاخص این توسعه، حضور مردم، سازمان‌های مردم نهاد و سرمایه‌های انسانی است.

موسوی از شورایاران خواست به عنوان اصلی ترین سرمایه‌های اجتماعی شهر تهران با مشارکت خود در طرح‌های شهری مدیریت منطقه را یاری کنند و در ادامه گفت: مواهب طبیعی و اکولوژیکی و افراد فرهیخته ۲ سرمایه اصلی در شمال تهران محسوب می‌شود که منطقه یک تهران را از سایر مناطق متمایز می‌کند.